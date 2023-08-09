Evli çiftlerin arasını açacak karar! Eşten gizli bunu yapmak artık tarih oldu

Yargıtay emsal kararlarını vermeye devam ederken bu karar evli çiftlerin kafasını karıştırdı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EVLİ ÇİFTLERİ ÜZECEK KARAR

Avukat Çisil Tuana Tezsever Yargıtay tarafından verilen malvarlığı kararıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Tezsever konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Karar eşlerin malvarlıklarının devrinde diğer eşin rızasının aranması ile ilgili düzenlemede baskı oluşturur.' Yargıtay tarafından alınan karara göre kadın, eşin üstüne kayıtlı olan Aydın Didim ilçesindeki taşınmaz ve banka hesapları ile ilgili yetkilerin sınırlandırılması ile ilgili dava açtı ve mahkeme kabul etti. Davalı erkek istinaf başvurusu yaptı ve Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi davacı kadının ekonomik varlığı tehlikeye düştüğünü ispat edemediği için mahkemenin kararını kaldırdı. Dava ile ilgili temyiz incelemesi yapıldı ve Yargıtay 2. Hukuk Dairesi davacı kadını haklı bulup istinaf kararını bozdu.





Daire tarafından verilen karara göre Türk Medeni Kanunu 199. madde kapsamında ailenin ekonomik varlığının korunması ya da evlilik birliğinden doğan mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi için eşlerden birinin isteğine göre malvarlığı değerleriyle ilgili kararların ancak eşin rızasıyla verilebileceği belirtildi. Avukat Çisil Tuana Tezsever konu ile ilgili şu sözleri söyledi; '4421 sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamında erkeğin evlilik birliğinin reisi olduğu ile ilgili hükümlerin kaldırılmasıyla beraber aile birliğinde eşlerden birinin egemenliğine dair anlayış bırakıldı. Evlilik birliğinin reisinin koca olduğu ile ilgili düzenlemenin yürürlükten kalkmasıyla eşlerin aile içinde eşitliğinin sağlanması için edinilmiş mallara katılma rejimi geldi. Bu düzenlemeyle birlikte ekonomik olarak güçsüz olan kadını korumak, aile işleri ile uğraşan, ev işlerini yapan kadının aile malından pay alması hedeflendi. İstinaf mahkemesinin red kararı vermesine rağmen Medeni Kanun Aile Hukuku kitabında evlilik birliği içinde edinilen malların ortak olması ve eşlerin aile giderlerine katılması ve aile bireyinin sahip olduğu hayat standartlarını devam ettirmelerine yardımcı olacak şekilde davranmalarıyla ilgili karar verildi. Yargıtay tarafından verilen karar evlilik birliğinin devamını ve aile bireylerinin refahını sağlamak için özgür bir yorumda bulunulmasının önünü açtı. Yargıtay tarafından verilen bu kararın devamı gelirse eşler aile bireylerinden mal kaçırmak için malvarlığı devrinin önüne geçilmesi için davalar açılmaya başlanacak. Bu davaların sayısı artacak ve malvarlığı devrinde diğer eşin rızasının aranması ya da diğer eşin haberdar olması ile ilgili düzenlemeyle birlikte baskı oluşacaktır. Aile birliğinin devamı ve eşlerin aile birliği içinde malvarlığı üstünde eşit hakları olması ile ilgili önemli bir karar verildi.'