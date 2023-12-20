Evlilik hazırlığı yapanlar dikkat: Evlilik kredisi başvuruları başlıyor! İşte başvuru yapabilecek iller ve başvuru şartları

Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe giren Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun ile evlilik kredisi başvuru tarihleri ve şartları gündeme geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, evlenecek gençlere destek olmayı ve evliliklerin sağlam temellerde yürümesini hedeflediklerini söyledi. Kredinin şartları hakkında ise "İlk evliliklere öncelik vereceğiz ama pilot iller olarak deprem bölgesinden başlayacağız. Genç bir kardeşimiz eşini kaybetmiş de olabilir, ikinci bir evlilik de olabilir, bu yüzden şartlar net değil, proje kapsamında ilin, bölgenin ve oradaki gençlerin ihtiyaçlarına göre farklılık gösterebilir." dedi. İşte 150 bin TL evlilik kredisi başvuru tarihleri ve şartları hakkında bilinmesi gerekenler...





Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun, Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe girdi. Kanun, ailenin güçlendirilmesi, desteklenmesi, gençlerin sosyal risklerden korunması ve gelişimlerine ve girişimlerine katkı sağlanmasına yönelik kaynak oluşturmayı amaçlıyor.

Fonun yönetim kurulu, 5 kişiden oluşacak. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı kurulda yer alacak.

Kurul, oy çokluğuyla karar verecek. Bakan yardımcıları, ilgili bakanlarca atanacak. Yönetim kurulu, Fon'dan kaynak aktarılacak projeleri, kaynak miktarını ve harcama planlarını belirleme yetkisine sahip olacak.





Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun, Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe girdi. Kanun, yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi sağlanmasını içeriyor. Kredi, ilk 2 yıl geri ödemesiz, 4 yıl içinde taksitlerle ödenecek.

Fon'a başvurular internet üzerinden yapılacak ve kredi miktarı her yıl artacak.

Uygulama pilot bölgede başlayıp daha sonra Türkiye çapında uygulanacak. Pilot bölge olarak 6 Şubat depremlerinden zarar gören iller seçildi.





Yeni evlenecek gençlere, 2 yıl geri ödemesiz, 4 yıl içinde taksitlerle ödenecek 150 bin liralık faizsiz kredi verilmesi için Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya pilot iller olarak seçildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, TBMM'de yaptığı basın toplantısında, Meclis Başkanlığına sunulan Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ile ilgili bilgi verdi. Usta, "Teklifin merkezinde; bizi biz yapan, kutsal saydığımız ailenin korunması yatmaktadır." dedi.

Kanun teklifinin 9 madde olduğunu belirten Usta, "Temel hedefimiz; fonun kaynaklarının aktarılmasıyla birlikte aile müessesesinin güçlendirilmesi ve korunması, gençlerin evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine kurulmasının sağlanması, gençlerin ve ailelerin sosyal risklere karşı korunması, gençlerin gelişim ve girişimlerine destek verilmesi için kullanılması." diye konuştu.

Petrol, doğal gaz ve maden kaynaklarından elde edilecek mevcut gelirlerin yüzde 20'sinin fona aktarılmasının öngörüldüğünü açıklayan Usta, bunun yanı sıra mevcut fonlar veya yeni kurulacak fon gelirlerinin de yüzde 10'unun aktarılmasının kanun teklifinde yer aldığını ifade etti.

Kamu kaynaklarının denetimliği, şeffaflığı açısından altı ayda bir fonun kaynaklarının nerede ve nasıl harcandığının kamuoyuyla paylaşılacağını söyleyen Usta, kanun teklifinde gerekli yönetmeliklerin hazırlanmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı'na yetki tanındığını bildirdi.

Usta, fonun büyüklüğü hakkında sorulan bir soruya, "Şu anda mevcut doğal gaz, petrol ve maden kaynaklarından yüzde 20'si alınacak. Projeksiyonlar yapıldı. Projeyle birlikte gelen ihtiyaca göre, yüzde 20'nin aktarılmasıyla en az 4,5-5 milyar liralık bir kaynağın aktarılabileceğini söyleyebilirim." cevabını verdi.

Pilot il olarak deprem bölgesini seçtiklerini açıklayan Usta, "Başvurular dijital yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız kendi platformunda, dijital mecralarında ilan edecek. Arkasından gençlerimiz başvuracaklar. Gençlerin başvurularıyla ilgili şartlar dijital ortamda yayınlanacak. Şartları tutan gençlerimize 2 yıl ödemesiz, sonrasında 4 yılda geri ödeme şartıyla 150 bin lira faizsiz kredi verilecek." şeklinde konuştu.





Kredilerin ilk evlilik yapanlara mı yoksa ikinci evlilik yapanlara da mı verileceği sorusuna Usta, şöyle yanıt verdi:

"İlk evlilikler önceliğimiz ama deprem bölgesiyle başlıyoruz pilot iller olarak. Belki genç bir kardeşimiz eşini kaybetmiş olabilir, ikinci bir evlilik olabilir, o yüzden şartların çok net olmayacağını, proje kapsamında ilin, bölgenin ihtiyaçlarına oradaki gençlerin durumuna göre değişiklik arz edebileceğini söyleyebilirim. O yüzden deprem bölgesi için ikinci evlilikler de söz konusu olabilir, kabul edilebilir. Şartlar tamamıyla ilin ve bölgenin ihtiyaçlarına ve oradaki projenin şartlarına uygun olacak şekilde değiştirilebilir, güncellenebilir, sınırlar geliştirilebilirler."

Usta, pilot illerde evlilik ihtiyacı duyan gençlere maddi destek vermeyi amaçladıklarını belirterek, fonun kaynakları büyüdükçe gençlerin girişimlerine ve gelişimlerine de katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.



Usta, bu nedenle Fon'un yönetiminde 5 bakanlığın olduğuna işaret ederek, projelerin Fon'un yönetim kurulunda değerlendirileceğini ve uygun görülen projelere desteklerin aktarılacağını ifade etti.

Uygulamanın başlayacağı Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'nın pilot iller olarak belirlendiğini bildiren Usta, depremden etkilenen diğer bölgelerin de buna gerek duyulursa katılabileceğini duyurdu.

Usta, yaş sınırı için de güncellemeler yapabileceklerini belirterek, "Bir kriter koymuyoruz. Yönetim Kurulu, ilin ve bölgenin özelliğine göre, oradaki gençlerin durumlarına göre yaş sınırlarını proje kapsamında değerlendirecek, ona göre de esnetebilir. Bir yaş sınırı o yüzden koymadık. En fazla gencimizin bu fondan yararlanmasını ve istifade etmesini istiyoruz. O yüzden kanunla bir yaş sınırı koymadık. Proje kapsamında değerlendirilecek" diye konuştu.

Usta, proje hayata geçtikten sonra gelen taleplerin göz önünde bulundurulacağını ve o illerde sağlanan desteklerden sonra dağıtılabilecek bir fon kaynağı bulunursa kapsamın çok hızlı bir şekilde büyütüleceğini söyledi. "Hedefimiz; bir an önce 81 ildeki gençlerimizin hepsine ulaşmak." dedi.

Usta, "150 bin liralık kredi enflasyon oranında güncellenebilir mi?" sorusuna, "Evet, bunların hepsi Fon'un yönetim kurulu tarafından kendi içerisinde düzenlenecek. Ayrıca Fon'a nakdi bağışlar da kabul edilebilecek. Fon'un, yine vergiler, harçlar noktasında istisnaları da mevcut" cevabını verdi.

Usta, Fon'un, Sayıştay denetimine açık olduğunu belirtti.