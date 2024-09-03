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Evlilik Kredisi Uygulamasında Yeni Dönem Başladı

Aile ve Gençlik Fonu'nun pilot uygulaması genişleyen illerle birlikte yeni bir dönem başlatıyor.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 10:04
Evlilik Kredisi Uygulamasında Yeni Dönem Başladı

Evlilik Kredisi Uygulamasında Dönüm Noktası

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu projesinin yeni aşamasını duyurdu. Bu kapsamda, Türkiye genelinde doğurganlık hızının en düşük olduğu iller olan Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta şartları sağlayan çiftlerin fona başvuruları kabul edilmeye başlandı.

Projenin Amacı ve Kapsamı

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçirilen projenin amaçlarından birinin gençlerin aile kurma süreçlerine destek olmak olduğunu vurguladı. Pilot uygulama, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya gibi deprem bölgelerinde başlatıldığı için büyük ilgi gördü.

Başvuru Süreci ve Kriterler

Proje kapsamında evlenecek gençlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sağlanmaktadır. Başvurular, www.aile.gov.tr adresinden 15 Şubat itibarıyla alınmaya başlandı. Şu an itibarıyla, 12 bin 132 çift başvurdu ve 3 bin 963 çift bu destekten yararlandı.

Geliştirmeler ve Yeni Şartlar

Bakan Göktaş, yeni dönemle birlikte gelir kriterlerini 2 asgari ücretten 2,3 asgari ücrete yükselttiklerini belirtti. Bu düzenleme, daha fazla çiftin destekten yararlanmasını hedefliyor.

Sonuç olarak, Bakanlık, gençleri desteklemeye devam edecek ve aile kurma süreçlerine katkıda bulunmaya kararlı olduğunu açıkladı.

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