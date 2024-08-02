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Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı'na Rekor Katılım

MEB'in düzenlediği Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı'na 102 okuldan 1098 öğrenci katıldı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 16:51
Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı'na Rekor Katılım

Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı'na Büyük İlgi

Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl "Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı" etkinliklerine 102 okul ile toplam 1098 öğrencinin katıldığını duyurdu. Bu bilgi, bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı.

Programın Amacı ve Hedefleri

Bakanlık, din öğretimi alanında yürütülen bu programın, eğitim sisteminin hedefleri doğrultusunda "aklıselim" ve "kalbiselim" bireylerin yetişmesine katkı sağlamayı amaçladığını belirtti. Program aracılığıyla öğrencilerin Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanımaları, farklı bölgelerdeki yaşam koşullarını deneyimlemeleri ve sosyokültürel açıdan birbirlerini tanımaları teşvik edilmektedir. Kardeşlik ve Birliktelik Vurgusu

Bu yıl 102 okuldan 479'unun kız, 619'unun ise erkek öğrencilerden oluştuğu program, toplamda 51 ilden katılımcı Anadolu imam hatip liselerinin de desteklediği bir etkinlik olarak öne çıkmaktadır. 2022'den bu yana programa toplamda 2 bin 793 öğrenci ve 491 öğretmenle idareci katılım sağlamıştır.

Öğrencilerin Deneyimleri

Proje kapsamında, ev sahibi okulda derslere de katılan öğrenciler, tarihi mekanların yanı sıra doğal güzellikler, müzeler, ören yerleri, şehitlikler, camiler ve kütüphaneleri ziyaret ederek, çeşitli kültürleri daha yakından tanıma fırsatı buldular.

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