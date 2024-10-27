DOLAR
34,28 0%
EURO
36,96 0%
ALTIN
3.027,61 0%
BITCOIN
2.320.122,45 -0,63%

Evo Morales Suikast Girişimine Uğradığını Açıkladı

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, silahlı saldırıya uğradığını ve Arce hükümetini suçladı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 18:56
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 18:56
Evo Morales Suikast Girişimine Uğradığını Açıkladı

Evo Morales'ten Çarpıcı İtiraf

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, son dönemlerde sıkça gerginlik yaşadığı Luis Arce yönetimini suçlayarak kendisine yönelik "suikast girişiminde" bulunulduğunu duyurdu.

Silahlı Saldırı Detayları

Morales, katıldığı bir radyo programında aracına yönelik yapılan saldırıya ilişkin bilgileri paylaştı. Chapare bölgesinde seyir halindeyken aracının en az 14 kez tarandığını ve bu saldırı sonucu şoförünün yaralandığını ifade etti.

Hükümete Eleştiriler

Olayla ilgili olarak Arce'yi ağır bir dille eleştiren Morales, "Arce, tarihin en kötü devlet başkanı olarak bilinecek. Eski bir devlet başkanını vurmak son çizgi."

Siyasi Gerginlik ve Yarış

Morales'in, Arce hükümetiyle gerginliği, partisindeki ayrışmalar ve yolsuzluk iddialarıyla daha da arttı. Sosyalizme Doğru Hareket (MAS) partisi içerisinde yaşanan bu bölünmelere çözüm olarak 2025 devlet başkanlığı seçimlerine aday olacağını açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ürdün ve Lübnan Genelkurmay Başkanları İşbirliğini Görüştü
2
Cumhuriyet Panayırı Üç Kentte Başladı
3
Kars Valisi Ziya Polat'tan Şehittepe Üs Bölgesi'ne Ziyaret
4
Bakan Göktaş'tan Şehit Ailelerine Ziyaret
5
Filistin'e Destek İçin İstanbul'da Gösteri Düzenlendi
6
Etzion Hapishanesindeki Tutuklulara İnsanlık Dışı Muamele İddiası
7
Evo Morales Suikast Girişimine Uğradığını Açıkladı

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek