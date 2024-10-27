Evo Morales Suikast Girişimine Uğradığını Açıkladı

Evo Morales'ten Çarpıcı İtiraf

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, son dönemlerde sıkça gerginlik yaşadığı Luis Arce yönetimini suçlayarak kendisine yönelik "suikast girişiminde" bulunulduğunu duyurdu.

Silahlı Saldırı Detayları

Morales, katıldığı bir radyo programında aracına yönelik yapılan saldırıya ilişkin bilgileri paylaştı. Chapare bölgesinde seyir halindeyken aracının en az 14 kez tarandığını ve bu saldırı sonucu şoförünün yaralandığını ifade etti.

Hükümete Eleştiriler

Olayla ilgili olarak Arce'yi ağır bir dille eleştiren Morales, "Arce, tarihin en kötü devlet başkanı olarak bilinecek. Eski bir devlet başkanını vurmak son çizgi."

Siyasi Gerginlik ve Yarış

Morales'in, Arce hükümetiyle gerginliği, partisindeki ayrışmalar ve yolsuzluk iddialarıyla daha da arttı. Sosyalizme Doğru Hareket (MAS) partisi içerisinde yaşanan bu bölünmelere çözüm olarak 2025 devlet başkanlığı seçimlerine aday olacağını açıkladı.