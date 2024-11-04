Evo Morales'ten Ülke Sağlığına Dair Açıklamalar

Evo Morales'ten Çarpıcı Açıklamalar

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, ülkenin geleceği için verdikleri mücadelenin önemini vurguladı. Morales, "Ben başkan olmak istediğimden değil, halk benden geri dönmemi istedi" şeklinde ifade etti.

Hükümete Yönelik Güçlü Eleştiriler

Morrales, Associated Press ile yaptığı görüşmede, hükümetle sürdürülen gerilimin ülkedeki sorunları çözme çabalarını baltaladığını belirtti. 2 Kasım tarihinde başlattığı açlık grevi ile ilgili olarak, ekonomik ve siyasi diyalog kanallarının açılması çağrısında bulundu.

Morales, hükümetin eylemlerini "insanlık dışı" olarak tanımlayarak, 66 tutuklunun serbest bırakılması için baskı kurma amacıyla açlık grevi eylemine devam ettiğini söyledi.

Askeri Durum ve Gözaltılar

Dün, bir silahlı grubun askeri kışlayı ele geçirerek 200'den fazla askeri rehin alması üzerine Morales, bu hareketi "askeri kışlaların ele geçirilmesi değil, taleplerinin karşılanması için nöbet tutma" olarak değerlendirdi.

Morales'ten BRICS Açıklaması

Morales, daha fazla deneyimle Bolivya'yı kurtarmaya kararlı olduklarını ifade ederek, BRICS'e katılma hedeflerinin ekonomik gerilemeyi tersine çevireceğini belirtti.

Protestolar ve Saldırılar

Morales'in, 11 Ekim'de "tecavüz, insan ticareti ve kaçakçılıkla" suçlandığına dikkat çekti. Yürütülen yakalama kararını protesto eden eylemciler, otoyolları kapatarak hükümeti zor durumda bıraktı.

Ayrıca, 28 Ekim'de Morales, bir silahlı saldırıya uğrayarak, bunun ardından destekçilerinin yolları kapatması üzerine polis müdahalesiyle karşılaştı.

Hükümet Yanlısı Açıklamalar

Bolivya Devlet Başkanı Arce, silahlı grubun kışlayı ele geçirmesiyle ilgili olarak yine bu grubu, Morales'e bağlı sempatizanlar olarak tanımladı. Ordu, silahlı grubu kışlayı terk etmeye çağırarak, aksi takdirde eylemlerinin "ülkeye ihanet" olduğunu vurguladı.