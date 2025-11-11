Evren'de 11 Kasım: 'Geleceğe Nefes' Fidanları Toprakla Buluştu

Ankara'nın Evren ilçesinde düzenlenen kampanya

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla, Cumhurbaşkanlığının himayelerinde yürütülen Geleceğe Nefes fidan dikme programı kapsamında Evren'de bir etkinlik düzenlendi.

Program, 11.11 saat 11.11'de ziraat mühendisi Osman Topaloğlu'nun bulunduğu hatıra ormanında gerçekleştirildi. Etkinlikte ilçe protokolü ile birlikte öğrenciler de yer alarak geleceğe nefes olmak için fidanları toprakla buluşturdu.

Katılımcılar, düzenlenen kampanya çerçevesinde ağaçlandırma çalışmalarına destek vererek, bölgenin yeşillendirilmesine katkı sağladı.

