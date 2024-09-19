Evrenin En Büyük Kara Delik Jet Çifti Keşfedildi

Dev Kara Delik Jet Çifti Bulundu

Kaliforniya'nın ünlü bilim kurumu olan California Teknoloji Üniversitesi'nde (Caltech) yürütülen son araştırmalar, gökyüzündeki en büyük kara delik jet çiftinin keşfine ışık tuttu.

Araştırmanın Detayları

Nature dergisinde yayınlanan çalışmalar sonucunda, 'Porphyrion' adını taşıyan bu dev kara delik jet çiftinin uzunluğunun yaklaşık 23 milyon ışık yılı olduğu belirtildi.

Kara Delik Jetlerinin Özellikleri

Kara deliklerin etrafındaki manyetik alanlar tarafından hızlandırılan bu jetslerin, yüklü iyonlar, elektronlar ve diğer parçacıklardan oluştuğu ifade ediliyor. Araştırmacılar, Porphyrion'un uzunluğunun, yaklaşık 140 Samanyolu galaksisinin ardışık dizilimiyle eşdeğer olduğunu kaydetti.

Gelecek Keşifler

Çalışmanın yürütücüleri arasında yer alan Martijn Oei, evrende keşfedilmeyi bekleyen birçok başka 'mega yapı' olabileceğinin altını çizerek, "Samanyolu bu iki dev jetin içinde küçük bir nokta gibi kalıyor." ifadesini kullandı.

Ayrıca, bir önceki en büyük kara delik jetinin, Alcyoneus adını taşıdığı ve 2022 yılında aynı ekip tarafından yaklaşık 100 Samanyolu uzunluğunda keşfedildiği bilgisi de verildi.