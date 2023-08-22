Exxen aboneliği olanlar yandı! Artık her ay bu parayı ödeyeceksiniz: Acun Ilıcalı'dan zam yağmuru

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform Exxen ve ExxenSpor, abonelik ücretlerini revize ettiğini duyurdu. Exxen tarafından üyelere gönderilen bilgilendirme e-postasında yapılan açıklamada, içerik çeşitliliğini artırma ve hizmet kalitesini yükseltme amacıyla abonelik fiyatlarında 21 Ağustos 2023 itibarıyla güncelleme yapıldığı ifade edildi. E-postada, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları gibi önemli içeriklerin yanı sıra çeşitli yapım ödülleri kazanmış yapımların da platformda sunulacağı belirtildi.



GÜNCEL EXXEN VE EXXENSPOR ABONELİK FİYATLARI





Exxen ve ExxenSpor abonelik fiyatlarının güncellenmesiyle ilgili ayrıntılar da açıklandı:

Reklamlı Exxen Ücreti

Aylık: 64,90 TL'den 84,50 TL'ye

Yıllık: 54 TL'den 70,40 TL'ye (Toplam 844,80 TL)

Reklamsız Exxen Ücreti

Aylık: 89,90 TL'den 116,90 TL'ye

Yıllık: 74,90 TL'den 97,40 TL'ye (Toplam 1.168,80 TL)

Reklamlı ExxenSpor Ücreti

Aylık: 144,90 TL'den 157 TL'ye

Sezonluk: 119 TL'den 188,5 TL'ye (Toplam 942,50 TL)

Reklamsız ExxenSpor Ücreti

Aylık: 169,90 TL'den 184 TL'ye

Sezonluk: 139 TL'den 220,90 TL'ye (Toplam 1.104,50 TL)