  1. Anasayfa

  2. Gündem

  3. Exxen aboneliği olanlar yandı! Artık her ay bu parayı ödeyeceksiniz: Acun Ilıcalı'dan zam yağmuru

Exxen aboneliği olanlar yandı! Artık her ay bu parayı ödeyeceksiniz: Acun Ilıcalı'dan zam yağmuru

Yayınlanma:
Exxen aboneliği olanlar yandı! Artık her ay bu parayı ödeyeceksiniz: Acun Ilıcalı'dan zam yağmuru
Dijital platform Exxen ve ExxenSpor, abonelik ücretlerini artırdı. Yapılan açıklamada içerik çeşitliliği ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla abonelik fiyatlarında güncelleme yapıldığı belirtildi. Bu güncellemeye göre, farklı abonelik seçeneklerinde fiyatlar yükseldi. İşte yeni Exxen ve ExxenSpor abonelik fiyatları...

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform Exxen ve ExxenSpor, abonelik ücretlerini revize ettiğini duyurdu. Exxen tarafından üyelere gönderilen bilgilendirme e-postasında yapılan açıklamada, içerik çeşitliliğini artırma ve hizmet kalitesini yükseltme amacıyla abonelik fiyatlarında 21 Ağustos 2023 itibarıyla güncelleme yapıldığı ifade edildi. E-postada, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları gibi önemli içeriklerin yanı sıra çeşitli yapım ödülleri kazanmış yapımların da platformda sunulacağı belirtildi.

GÜNCEL EXXEN VE EXXENSPOR ABONELİK FİYATLARI

1

Exxen ve ExxenSpor abonelik fiyatlarının güncellenmesiyle ilgili ayrıntılar da açıklandı:

Reklamlı Exxen Ücreti

Aylık: 64,90 TL'den 84,50 TL'ye

Yıllık: 54 TL'den 70,40 TL'ye (Toplam 844,80 TL)

Reklamsız Exxen Ücreti

Aylık: 89,90 TL'den 116,90 TL'ye

Yıllık: 74,90 TL'den 97,40 TL'ye (Toplam 1.168,80 TL)

Reklamlı ExxenSpor Ücreti

Aylık: 144,90 TL'den 157 TL'ye

Sezonluk: 119 TL'den 188,5 TL'ye (Toplam 942,50 TL)

Reklamsız ExxenSpor Ücreti

Aylık: 169,90 TL'den 184 TL'ye

Sezonluk: 139 TL'den 220,90 TL'ye (Toplam 1.104,50 TL)

Gündem
Üniversite öğrencilere verilen vergisiz telefon markaları! Akıllı telefon vergileri dudak uçuklattı: Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo...
Üniversite öğrencilere verilen vergisiz telefon markaları! Akıllı telefon vergileri dudak uçuklattı: Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo...
Üniversite öğrencilerine ÖTV'siz telefon şoku! Ayrıntıları öğrenenin hayalleri suya düştü
Üniversite öğrencilerine ÖTV'siz telefon şoku! Ayrıntıları öğrenenin hayalleri suya düştü
Yıllık izin kullananlar dikkat! Böyle çalışanlara büyük şok
Yıllık izin kullananlar dikkat! Böyle çalışanlara büyük şok
Kayseri, Kahramanmaraş, Malatya ve Nevşehir'de korku dolu anlar! Binlerce kişi deprem paniğiyle sokağa döküldü
Kayseri, Kahramanmaraş, Malatya ve Nevşehir'de korku dolu anlar! Binlerce kişi deprem paniğiyle sokağa döküldü
Milyonlarca öğrenciye duyuruldu: MEB'den okul kıyafeti kararı
Milyonlarca öğrenciye duyuruldu: MEB'den okul kıyafeti kararı
YKS birincisinin tercih sonucu şaşırttı: Gerçek kısa sürede ortaya çıktı
YKS birincisinin tercih sonucu şaşırttı: Gerçek kısa sürede ortaya çıktı
Bakan Fidan KKTC için kesin ve net konuştu: BM'ye gözdağı verdi
Bakan Fidan KKTC için kesin ve net konuştu: BM'ye gözdağı verdi