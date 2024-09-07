Eygi Ailesi, ABD'den Bağımsız Soruşturma İstiyor

Ayşenur Ezgi Eygi'nin Ailesi Bağımsız Soruşturma Talep Ediyor

Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından yaşamını yitiren Ayşenur Ezgi Eygi, ailesinin dört bir yandan gelen tepkiler ve destekler ile anılıyor. Eygi'nin ailesi, ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ilgili bağımsız bir soruşturma uygulamaları için çağrıda bulundu.

Yetersiz Soruşturma İddiası

Aile, Beyaz Saray’ın gönderdiği taziye mesajlarını takdirle karşıladığını belirtti ancak İsrail'in kendi yürüttüğü soruşturmanın yetersiz olduğu vurgulandı. Aile, Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Blinken’ın bir ABD vatandaşının öldürülmesi konusunda bağımsız bir soruşturma başlatmasını talep etti.

Olayın Detayları

Yapılan açıklamalarda, Eygi'nin bir nişancı tarafından vurulmuş olduğu ve kesinlikle tehdit oluşturmadığı belirtildi. "Ne olursa olsun, o mesafeden ne Ayşenur ne de bir başkası herhangi bir tehdit olarak algılanabilirdi. Ayşenur, acımasızca öldürüldü," ifadeleri dikkat çekti.

İnsan Hakları Aktivisti

Eygi, üniversitelerde Filistin’e destek için düzenlenen gösterilere katılan ve bu süreçte Filistinliler için şiddetin sona ermesi çağrısında bulunan bir insan hakları aktivisti olarak tanınıyordu. Aile, Eygi’nin hayatının gereksiz, hukuksuz ve şiddet içeren bir biçimde sona erdiğine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi'nin ölümüyle ilgili tepkisini dile getirerek, İsrail’in insanlığa karşı suç işlediği ve bu suçların hesabını hukuk önünde vermesi için mücadelesine devam edeceğini söyledi.

Meydana gelen olayın ardından Eygi’nin hayatına dair anılar ve mücadeleleri, İsrail’in işgaline karşı durmanın önemini bir kez daha hatırlattı.