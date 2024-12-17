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Eygi Ailesi'nden Blinken'a Hayal Kırıklığı: Umutlar Tükendi

İsrail askerleri tarafından öldürülen aktivist Eygi'nin ailesi, Blinken ile görüşme sonrası hayal kırıklığı yaşadı ve umutsuz ayrıldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 01:33
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 01:33
Eygi Ailesi'nden Blinken'a Hayal Kırıklığı: Umutlar Tükendi

İsrail Askerlerince Öldürülen Eygi'nin Ailesinin Hayal Kırıklığı

İşgal altındaki Batı Şeria'da katıldığı barışçıl gösteride, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Eyşenur Ezgi Eygi'nin ailesi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmenin ardından hayal kırıklığına uğradı.

Washington'daki Görüşmeler

Eygi'nin ailesi, ABD'nin başkenti Washington'da, Eygi hakkında bir soruşturma açılması için çeşitli siyasetçilerle bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Ancak Blinken ile yapılan görüşmeden sonra aile, ümitlerinin tükendiğini belirtti.

Hamid Ali'nin Açıklamaları

Eygi'nin eşi Hamid Ali, Blinken ile görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Bakan bizi dikkatle dinledi ve ne yazık ki son 20 yıldır, özellikle eşim gibi Washington eyaleti sakini olan Rachel Corrie'nin öldürülmesinden bu yana duyduğumuz şeyleri tekrarladı. Aynı şeyleri tekrar tekrar duymak sinir bozucu" dedi.

Özden Bennet'in İfadeleri

Eygi'nin kız kardeşi Özden Bennet ise, ABD'nin halen İsrail soruşturmasını tamamlamasını beklediğini ve ailenin artık bunun "inandırıcı" olmadığını ifade etti. Bennet, "Uzun süredir devam eden hayal kırıklıklarımızı dinleyen Blinken'la görüşmemizden, iktidar değişikliğinden önce en azından kız kardeşimin öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı tamamlaması için kamuoyuna ve İsrail hükümetine baskı yapmasını isteyerek ayrıldık" şeklinde konuştu.

Aktivist Eygi'nin Hayatı ve Ölümü

İsrail askerleri, barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış ve Eygi, bu saldırıda başından vurularak ağır yaralanmıştı. Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül tarihinde hayatını kaybetti. Cenazesi ise 14 Eylül tarihinde Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verildi.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgali'ne karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

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