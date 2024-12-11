Eygi'nin Ailesi, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Görüşecek

İşgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteride İsrail askerleri tarafından açılan ateşle öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, ailesinin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmek üzere Washington'a gitme kararı aldı.

Eygi ailesinden alınan bilgiye göre, aile üyeleri 15 ila 20 Aralık tarihleri arasında Washington'ı ziyaret edecek. Ailenin Blinken ile görüşmesinin 16 Aralık'ta gerçekleşmesi bekleniyor. Ayrıca, Washington'da Dışişleri Bakanlığı önünde bir basın toplantısı düzenlemeyi de planlıyorlar.

Aile üyelerinin 17 Aralık'ta ise Kongre üyeleriyle biraraya gelerek başka bir basın toplantısı gerçekleştirecekleri bildirildi.

İsrail Askerlerinin Eygi'yi Katletmesi

İsrail askerleri, Batı Şeria'da Filistinlilere destek amacıyla düzenlenen barışçıl gösteride katılımcılara ateş açtı. Bu olayda, aktif bir insan hakları savunucusu olan Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı. Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül tarihinde hayatını kaybetti. Eygi'nin cenazesi ise 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.

Uluslararası Dayanışma Hareketi'nin bir gönüllüsü olan Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl yöntemlerle Filistinlilere destek vermek amacıyla çalışıyordu.