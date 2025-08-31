Eykoz'da Sebze Yüklü Tır Devrildi: Riva Tüneli Ulaşıma Kapandı
Eykoz'da, sebze yüklü bir tırın Riva Tüneli'nde devrilmesi sonucu tünel ulaşıma kapandı ve otoyolda trafik yoğunluğu oluştu.
Olayın Ayrıntıları
Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde seyir halindeki İsmail Ç'nin kullandığı 07 BUA 515 plakalı sebze yüklü tırın Riva Tüneli'nde lastiği patladı. Kontrolden çıkan tır, yol kenarındaki beton bariyere çarparak dorsesiyle devrildi.
Dorsedeki sebze yüklü kasalar yola savrulurken, tünel de ulaşıma kapandı.
Müdahale ve Trafik
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve otoyolu ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücüye olay yerinde müdahale edildi.
Sebze yüklü kasalar ekiplerin çalışmasıyla kaldırılırken, tır çekici yardımıyla yoldan çekildi. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmalar sırasında otoyolda trafik yoğunluğu oluştu.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından tüneldeki ulaşım, 2 şeritten kontrollü olarak açıldı.