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Eylem Tok ve oğlu T.C. Türkiye'nin istemiyle ABD'de yakalandı, Aci ailesi duygularını anlattı: Güzel bir bayram hediyesi

Yazar Eylem Tok ve oğlu T.C., Türkiye'de yaşanan ölümlü kazanın ardından kaçak olarak Mısır ve sonrasında ABD'ye giderken yakalandı. Aileler, yakalanma haberini büyük bir sevinç ve umutla karşıladı.

Yayın Tarihi: 15.06.2024 16:08
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 16:08
Eylem Tok ve oğlu T.C. Türkiye'nin istemiyle ABD'de yakalandı, Aci ailesi duygularını anlattı: Güzel bir bayram hediyesi

Aci ailesi, Eylem Tok ve oğlunun yakalanmasının ardından konuştu: Çok güzel bir bayram hediyesi

Ünlü yazar Eylem Tok ve oğlu T.C., Türkiye'de yaşanan ve genç bir yaşamın kaybına yol açan kazanın ardından kaçak olarak Mısır ve ABD'ye gittikleri iddiasıyla gündemdeydi. Türkiye'nin uluslararası düzeydeki iade talebi sonucunda ABD'de yakalandılar. Bu gelişme, kazanın mağduru Oğuz Murat Aci'nin ailesi başta olmak üzere toplumda büyük yankı uyandırdı.

Eylem Tok ve oğlunun yakalanmasının ardından Aci ailesi büyük bir duygusallık yaşadı. Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, uzun süredir bekledikleri haberin sonunda sevinç ve hafifleme duygularıyla dolu olduklarını ifade etti. Ailenin avukatıyla süreci yakından takip ettiklerini belirten Özer Aci, adaletin tecelli etmesini ve yaşanan acının hafiflemesini umduklarını dile getirdi.

EYLEM TOK VE OĞLUNUN YAKALANMASI: İLK SEVİNCİMİZ

Eylem Tok'un eşi Pervin Aci, yakalama haberini büyük bir rahatlama olarak nitelendirdi. Acının dinmediğini ancak bir adım atıldığını söyleyen Pervin Aci, "Bayram hediyesi" olarak nitelediği bu haberin kendisine bir nebze umut verdiğini dile getirdi. Anne Aci, yaşadığı acının derinliğine rağmen adaletin sağlanmasını ve oğlunun ardından duyduğu özlemi dile getirdi.

Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, yakalama haberinin beklenmedik bir rahatlama getirdiğini ve uzun süren mücadelenin sonuç verdiğini belirtti. Adaletin, kazanın tüm tarafları için tecelli etmesini umduklarını ifade eden Şükriye Aci, eşinin ve ailesinin bu süreçte yaşadıkları duyguları anlattı. Aci ailesi, bundan sonraki yargılama sürecine odaklanacaklarını ve adaletin sağlanması için gereken adımları atmaya devam edeceklerini vurguladı.

Eylem Tok ve oğlu T.C.'nin yakalanması, Türkiye'de ve yurtdışında geniş yankı uyandırdı. Özellikle Oğuz Murat Aci'nin ailesi, adaletin bu süreçte nasıl tecelli edeceğini merakla bekliyor. Türkiye'nin iade talebi ve hukuki süreçlerin nasıl ilerleyeceği konusunda önümüzdeki günlerde daha fazla bilgi bekleniyor.

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