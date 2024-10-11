Rusya-Ukrayna Savaşında Eylül Ayı Önemli Bir Dönem

ABD'li yetkililer, Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nda eylül ayının, Rusya için "en kanlı ay" olduğunu öne sürdü.

Yüksek Kaybın Sebepleri

New York Times gazetesine yansıyan habere göre, Rus kuvvetleri, Donbas bölgesinde istikrarlı bir ilerleme kaydederken ciddi kayıplar veriyor. Yetkililer, Rusya'nın "cepheye büyük miktarda insan yollama" siyasetini sürdürdüğünü belirtirken, Ukrayna tarafında da kayıpların yüksek seyrettiği uyarısında bulundular.

Ukrayna Liderliği ve Kayıplar

Ukrayna makamlarının kendi kayıplarını Amerika Birleşik Devletleri'nden dahi sakladığını iddia eden yetkililer, eylül ayının Rusya için "bedeli en yüksek ay" olduğunu vurguladı.

Asker Toplama ve Strateji Değişikliği

Yetkililer, Rusya'nın kayıplarına rağmen ayda 30 bine yakın asker toplamaya devam ettiğini belirtti ve Vladimir Putin'in kitlesel seferberlik ilan etmekten kaçındığına dikkat çekti. Ayrıca, kayıpların Rusya'yı yeni ve az eğitimli askerleri cepheye gönderme konusunda "nispeten hızlı" davranmaya zorladığı öne sürüldü.