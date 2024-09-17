Eylülden TEKNOFEST Hedefi: Kendi Yaptığı Langırtla Oynuyor

Çamaşır Mandalı ve Kebap Şişinden Langırt Yapan Eylül

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Eylül, kendi imkanlarıyla yaptığı langırtla hem eğleniyor hem de yaratıcılığını sergiliyor.

Deprem Sonrası Yaşam Mücadelesi

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından yaşadığı ev yıkılan Eylül Demirci, ailesiyle birlikte konteynerde yaşamaya başladı. Yaz tatilinde bu boş zamanını değerlendirmenin yollarını arayan genç yetenek, oyun alanlarında gördüğü langırt masasını kendi yapmaya karar verdi.

Kendi Yaptığı Langırt ile Oyun Zamanı

Eylül, çevresinde bulduğu malzemeleri kullanarak ilk adımını attı. Öncelikle bir tahta kasa bulan Eylül, bu kasaya kebap şişlerini sabitleyerek çamaşır mandallarını futbolcu figürleri gibi tasarladı. Boş zamanlarını kardeşiyle geçirdiği bu yeni oyuncağı sayesinde, vakit geçirmekle kalmayıp aynı zamanda yaratıcılığını da geliştirdi.

Yeni Projeler ve TEKNOFEST Hedefi

Eylül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İki kişilik oyunlarda en çok sevdiğim oyun langırt. Bu projede kullandığım malzemelerle farklı şeyler üretmek için yeni projeler yapmak istiyorum. Hedefim, TEKNOFEST yarışmalarına katılmak," diyerek hayallerinin peşinden koştuğunu belirtti.

Her ne olursa olsun, Eylül gibi gençlerin enerjisi ve yaratıcılığı, gelecekteki projelerine ışık tutacak. İleriye dönük hedefleriyle gençlerin azmi, toplumda bir umut ışığı oluşturuyor.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki depremzede Eylül Demirci, çamaşır mandalı ve şişten yaptığı langırtla oynayarak boş zamanını geçiriyor. Demirci, yeni projeler yaparak TEKNOFEST yarışmalarına katılmak istiyor.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki depremzede Eylül Demirci, çamaşır mandalı ve şişten yaptığı langırtla oynayarak boş zamanını geçiriyor. Demirci, yeni projeler yaparak TEKNOFEST yarışmalarına katılmak istiyor.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki depremzede Eylül Demirci, çamaşır mandalı ve şişten yaptığı langırtla oynayarak boş zamanını geçiriyor. Demirci, yeni projeler yaparak TEKNOFEST yarışmalarına katılmak istiyor.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki depremzede Eylül Demirci, çamaşır mandalı ve şişten yaptığı langırtla oynayarak boş zamanını geçiriyor. Demirci, yeni projeler yaparak TEKNOFEST yarışmalarına katılmak istiyor.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki depremzede Eylül Demirci, çamaşır mandalı ve şişten yaptığı langırtla oynayarak boş zamanını geçiriyor. Demirci, yeni projeler yaparak TEKNOFEST yarışmalarına katılmak istiyor.