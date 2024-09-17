DOLAR
34,04 -0,19%
EURO
37,95 -0,12%
ALTIN
2.823,56 -0,07%
BITCOIN
2.001.010,44 -1,85%

Eylülden TEKNOFEST Hedefi: Kendi Yaptığı Langırtla Oynuyor

Malatya'da depremzedelerden 11 yaşındaki Eylül, çamaşır mandalı ve şişten yaptığı langırtla TEKNOFEST'e hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 11:04
Eylülden TEKNOFEST Hedefi: Kendi Yaptığı Langırtla Oynuyor

Çamaşır Mandalı ve Kebap Şişinden Langırt Yapan Eylül

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Eylül, kendi imkanlarıyla yaptığı langırtla hem eğleniyor hem de yaratıcılığını sergiliyor.

Deprem Sonrası Yaşam Mücadelesi

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından yaşadığı ev yıkılan Eylül Demirci, ailesiyle birlikte konteynerde yaşamaya başladı. Yaz tatilinde bu boş zamanını değerlendirmenin yollarını arayan genç yetenek, oyun alanlarında gördüğü langırt masasını kendi yapmaya karar verdi.

Kendi Yaptığı Langırt ile Oyun Zamanı

Eylül, çevresinde bulduğu malzemeleri kullanarak ilk adımını attı. Öncelikle bir tahta kasa bulan Eylül, bu kasaya kebap şişlerini sabitleyerek çamaşır mandallarını futbolcu figürleri gibi tasarladı. Boş zamanlarını kardeşiyle geçirdiği bu yeni oyuncağı sayesinde, vakit geçirmekle kalmayıp aynı zamanda yaratıcılığını da geliştirdi.

Yeni Projeler ve TEKNOFEST Hedefi

Eylül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İki kişilik oyunlarda en çok sevdiğim oyun langırt. Bu projede kullandığım malzemelerle farklı şeyler üretmek için yeni projeler yapmak istiyorum. Hedefim, TEKNOFEST yarışmalarına katılmak," diyerek hayallerinin peşinden koştuğunu belirtti.

Her ne olursa olsun, Eylül gibi gençlerin enerjisi ve yaratıcılığı, gelecekteki projelerine ışık tutacak. İleriye dönük hedefleriyle gençlerin azmi, toplumda bir umut ışığı oluşturuyor.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki depremzede Eylül Demirci, çamaşır mandalı ve...

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki depremzede Eylül Demirci, çamaşır mandalı ve şişten yaptığı langırtla oynayarak boş zamanını geçiriyor. Demirci, yeni projeler yaparak TEKNOFEST yarışmalarına katılmak istiyor.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki depremzede Eylül Demirci, çamaşır mandalı ve...

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki depremzede Eylül Demirci, çamaşır mandalı ve şişten yaptığı langırtla oynayarak boş zamanını geçiriyor. Demirci, yeni projeler yaparak TEKNOFEST yarışmalarına katılmak istiyor.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki depremzede Eylül Demirci, çamaşır mandalı ve...

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki depremzede Eylül Demirci, çamaşır mandalı ve şişten yaptığı langırtla oynayarak boş zamanını geçiriyor. Demirci, yeni projeler yaparak TEKNOFEST yarışmalarına katılmak istiyor.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki depremzede Eylül Demirci, çamaşır mandalı ve...

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki depremzede Eylül Demirci, çamaşır mandalı ve şişten yaptığı langırtla oynayarak boş zamanını geçiriyor. Demirci, yeni projeler yaparak TEKNOFEST yarışmalarına katılmak istiyor.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki depremzede Eylül Demirci, çamaşır mandalı ve...

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki depremzede Eylül Demirci, çamaşır mandalı ve şişten yaptığı langırtla oynayarak boş zamanını geçiriyor. Demirci, yeni projeler yaparak TEKNOFEST yarışmalarına katılmak istiyor.

İLGİLİ HABERLER

Adalet Bakanlığı 300 İcra Müdürü ve Yardımcısı Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri

23 milyon işsize İŞKUR müjdesi! 15.672 TL maaşa bağlanacaksınız

VGM 2024-2025 burs tutarı açıklandı mı? İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs başvuru tarihi

Okul ödemelerine destek kamudan! 2.000 TL kazanç kapısı açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
2
Sakarya'daki Makarna Fabrikasındaki Patlama Sonrası Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor
3
Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdün'deki Gazze Temas Grubu Toplantısı'na Katılacak
4
Ceuta'da Düzensiz Göçmen Akını ve Güvenlik Müdahalesi
5
İsrail Askerleri Batı Şeria'da 30 Filistinliyi Gözaltına Aldı
6
İran'da Avusturya Vatandaşı Christian Weber'in Serbest Bırakılması
7
Bamako'da Silah Sesleri Endişe Yarattı

TCMB'den faiz sinyali! İhtiyaç Kredisi faizleri düşüyor mu?

Okula dönüş desteği Ziraat Bankası'ndan! Banka kartı olan hemen bunu yapsın

23 milyon işsize İŞKUR müjdesi! 15.672 TL maaşa bağlanacaksınız

23 Eylül’e kadar koştur koştur gidene 2.000 TL – 2.200 TL destek müjdesi! Kasım’dan Temmuz’a ödenecek

VGM 2024-2025 burs tutarı açıklandı mı? İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs başvuru tarihi

Emekli Maaşlarında Yeni Düzenleme: Milyonlarca Emeklinin Maaşı Yeniden Hesaplanacak!

Milyonlarca Kadına 12.000 TL Sosyal Yardım Müjdesi! Bakanlık Onayladı: Tek Şartla Başvurular Alınıyor

Mantar, Egzama ve Nasırı Yok Eden Doğal Çözüm: Ayakları Yumuşacık Yapıyor!

Adalet Bakanlığı 300 İcra Müdürü ve Yardımcısı Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri

TOKİ’den Dev Arsa Satışı! 25 İl, 390 Arsa, Yüzde 25 Peşinat 48 ay Vade

17 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

Okul ödemelerine destek kamudan! 2.000 TL kazanç kapısı açıldı