Eymir Gölü'nde Yangın: Havai Fişek Şüphesi, 2 Şüpheli Yakalandı

Ankara Valiliği, Eymir Gölü yakınlarındaki otluk alanda 19 Ağustos 2025 Salı günü meydana gelen yangına ilişkin açıklama yaptı. Valilik, olayla ilgili iki şüphelinin yakalandığını ve adli tahkikatın başlatıldığını bildirdi.

Valilikten Yapılan Açıklama

"19 Ağustos 2025 Salı günü saat 22.45 sıralarında Eymir Gölü çevresinde otluk alanda yangın çıkmıştır. Çalılık bölgede meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup, yangın saat 23.27'de kontrol altına alınmıştır. Olayın, havai fişek kullanımı nedeniyle çıktığı değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili iki şüpheli şahıs yakalanmış olup, gerekli adli tahkikata başlanmıştır."