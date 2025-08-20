DOLAR
40,91 -0,03%
EURO
47,59 0,22%
ALTIN
4.373,74 -0,03%
BITCOIN
4.648.952,7 -0,14%

Eymir Gölü'nde Yangın: Havai Fişek Şüphesi, 2 Şüpheli Yakalandı

19 Ağustos 2025'te Eymir Gölü yakınlarında çıkan otluk yangınının havai fişek kullanımından kaynaklandığı değerlendirildi; 2 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 09:09
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 09:09
Eymir Gölü'nde Yangın: Havai Fişek Şüphesi, 2 Şüpheli Yakalandı

Eymir Gölü'nde Yangın: Havai Fişek Şüphesi, 2 Şüpheli Yakalandı

Ankara Valiliği, Eymir Gölü yakınlarındaki otluk alanda 19 Ağustos 2025 Salı günü meydana gelen yangına ilişkin açıklama yaptı. Valilik, olayla ilgili iki şüphelinin yakalandığını ve adli tahkikatın başlatıldığını bildirdi.

Valilikten Yapılan Açıklama

"19 Ağustos 2025 Salı günü saat 22.45 sıralarında Eymir Gölü çevresinde otluk alanda yangın çıkmıştır. Çalılık bölgede meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup, yangın saat 23.27'de kontrol altına alınmıştır. Olayın, havai fişek kullanımı nedeniyle çıktığı değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili iki şüpheli şahıs yakalanmış olup, gerekli adli tahkikata başlanmıştır."

İLGİLİ HABERLER

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Petro'dan Trump'a Uyarı: ABD Venezuela'yı İşgal Etmesin
2
Gündem 20 Ağustos 2025: Kurtulmuş liderliğinde Milli Dayanışma toplantısı ve yoğun siyaset-spor programı
3
AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL
4
Eymir Gölü'nde Yangın: Havai Fişek Şüphesi, 2 Şüpheli Yakalandı
5
Kırklareli Vize'de 20 Ağustos'ta Denize Giriş Yasağı
6
Witkoff: Putin, Alaska Görüşmesinde Kısa Sürede Taviz Verdi
7
Trump yönetimi göçmenlik başvurularında 'Amerika karşıtı' görüşleri inceleyecek

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı