EYT piyangosu onlara da çıktı! Bekleyiş sona eriyor... EYT fırsatı şimdi onlarda!

EYT'li olarak emekli olmak isteyenleri çok yakından ilgilendşren bir gelişme yaşandı. Çalıştığı halde SGK alamayan veya geç kaldığını bildiren binlerce kişi, EYT yasasından yararlanabilmek adına çözümler arıyor. İş Mahkemesi'ne yapılan başvuru rekor kırarken dikkat çeken detaylarla karşılaşıldı. 8 Eylül 1999'dan önce sigorta girişi olan fakat primleri yatırılmayan kişiler dava açma hakkı elde ettikleri ortaya çıktı.

Açılan davada olumsuz bir yanıt alınması halinde hizmet şikayetinde bulunma hakkı olduğu belirtilirken bu süreleri belgelendirebilenler için sınırlı süre uygulanmayacağı da öğrenildi. Bu sayede sigortasız çalışanlar sadece hizmet davaları için değil, kıdem ve ihbarın yanı sıra ücret, fazla mesai, kullanılmayan izinler gibi işçilik alacakları için de iş mahkemesinde dava açabilmektedir.





Bilirkişi görüşünde hizmet tespiti ve alacak davası için iki ayrı dava açılmalıdır. Ekim 2018'de yürürlüğe giren yeni yasaya göre, istihdam iddialarıyla ilgili yasal işlem yapılmadan önce bir arabulucu aranmalıdır.

Resmi rakamlara göre EYT yasasından emekliliğe hak kazanan çalışamn sayısı 1,9 milyona ulaştı. Toplam emekli sayısı 15,9 milyona ulaştı. İş kanunu kapsamında, emeklilik ön ödemesi yaparak EYT'den yararlanmanın birçok yolu vardır. Örneğin, 1999 yılından sonra sigorta başvurusunda bulunan bir kişi, 1 Mart 1997 tarihinde çalışmaya başlamış, prim ödememiş olsa bile, şahsım haklarını iki şekilde kullanabilir.

SGK ile iletişime geçilerek kayıt tarihinin düzeltilmesi veya dava açılması gerekmektedir. Şikayette bulunurken işyerinde en az 1 veya 2 tanığın bulunması esastır. Müfettişin muayenesinde sigortanın satın alındığı ve primlerin ödenmediği tespit edildiğinde zamanaşımı uygulanmaz.