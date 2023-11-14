EYT'yi kıl payı kaçıranlara yeni fırsat! 1999 sonrası işe girenleri ilgilendiriyor

1999 öncesinde sigortalı olanlar müjde! Emeklilik için yaş beklemeyeceksiniz! İşte detaylar...

EYT'yi kıl payı kaçıranlara yeni fırsat! 1999 sonrası işe girenleri ilgilendiriyor
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda yeni bir düzenleme müjdesi geldi. 1999 yılı öncesinde sigortalı olan vatandaşlar için yaş şartı ortadan kalkacak. Bu kişiler, prim ve hizmet sürelerini doldurmaları halinde emekli olabilecekler.

Buna göre, 8 Eylül 1999 tarihinden önce ilk defa sigortalı olanlar, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında değerlendirilecek. Dolayısıyla bu kişiler için yaş şartı aranmayacak. Sadece belirlenen prim gün sayısı ve hizmet sürelerini tamamlamaları yeterli olacak.

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1999 sonrası ilk defa sigortalı olanlar için ise kademeli geçiş dönemleri getirildi. Buna göre;

8/9/1999 - 30/4/2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar için kadın 58, erkek 60 yaşı ve 7000 gün prim ya da 25 yıl sigortalılık şartı aranacak.

30/4/2008 sonrası sigortalı olanlar için ise 5510 sayılı kanuna göre 7200 gün prim koşulu öngörülüyor. Bu kişiler için de kademeli yaş hadleri belirlendi.

Ayrıca 5400 gün prim ile kısmi emeklilik imkanı da sağlanacak. Bu durumda da yaş sınırları kademeli olarak artırılacak.

Yeni düzenlemeyle 1999 öncesi sigortalılar yaş şartından kurtulurken, 1999 sonrası sigortalılar için de esnek geçiş dönemleri getirilmiş oldu. Müjde, milyonlarca EYT'liyi sevindirecek nitelikte.

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