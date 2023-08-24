EYT'de bunu yapanlar yandı! Maaşları faiziyle geri alınacak, emeklilik iptal!

Emeklilik Hakları Tehlikede: SGK İptal Kararıyla Maaşlar Geri Alınıyor

Erken emeklilik yasasının hayata geçirilmesiyle milyonlarca kişi emeklilik umutlarına kavuşurken, bu fırsatı suiistimal edenlerin hesabı sorulmaya başlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kağıt üzerinde sigortalı görünme ve sahte işyerleri üzerinden yasa dışı kazanç sağlayan bireylerin emeklilik haklarını iptal ediyor. SGK, bu kişilerin alınan maaşlarını geri alma sürecini başlatıyor ve faizlerle birlikte talep ediyor. EYT yasası ile şekillenen bu gelişme, erken emeklilik hayalleri kuranların dikkatini çekerken, sistemin dürüstlüğünü sağlama hedefi taşıyor.





EYT Yasası İhlalleriyle Mücadele Devam Ediyor: Sahte Emeklilikler İptal Ediliyor

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının yürürlüğe girmesi, erken emeklilik hayallerini gerçekleştiren milyonlarca vatandaşı sevindirse de, bazı bireylerin bu durumu suiistimal ettiği ortaya çıktı. Sahte sigortacılık ve işyerleri üzerinden emekli olmaya çalışan sahtekârlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sıkı denetimleriyle açığa çıkarıldı.

Sahte sigorta yaptıranlar için ise durum oldukça çetrefilli. Üç yıl boyunca sahte sigorta primleri yatırarak emekliliği hızlandıranlar, primlerini kaybediyor ve emekli aylığı olarak aldıkları parayı faiziyle birlikte devlete geri ödemek zorunda kalıyor. Sahte işyerlerindeki bildirilen hizmetler de iptal ediliyor ve bu hizmetler emekli aylığı hesaplamalarında göz ardı ediliyor.

SGK, sahte sigortalılık ve sahte işyeri faaliyetlerine karşı yakın takipte. Kâğıt üzerinde sigortalı gösterilen bireyler ile sahte işyerlerine yönelik denetimleri artırarak, haksız kazanca ve devlet zararına neden olanlara karşı adım atıyor. İncelemeler sonucunda farklı yöntemlerle sahte sigortacılığın yaygınlaştığı görüldü.

Emeklilik sürelerini doldurmak, vergi teşviklerinden yararlanmak veya asgari işçilik barajını aşmak amacıyla sahte sigorta ve işyeri kaydı yaptırmak isteyenler, artık SGK'nın yakın gözetimi altında. Yasalara aykırı hareket edenlerin önü kesilerek, adil bir emeklilik sistemi hedefleniyor.

Emeklilik Hayalleri Tehlikeye Giriyor: Sahte Sigorta ve İşyeri Suistimalleriyle Mücadele Sürüyor

Emeklilik süreçlerinde yaşanan hileli yöntemler, hükümetin kararlı adımlarıyla önlenmeye çalışılıyor. Sahte iş yeri açarak insanları sahte sigortalı olarak kaydedenler artık yargı önüne çıkarılıyor. Sahtecilik suçundan dolayı 5 yıla kadar hapis cezası istenirken, işverenler sahte iş yeri sürecinde ödedikleri vergilere de ceza kesiliyor.

Araştırmalar sonucunda, sahte sigortalı gösterilme süreçlerinde işbirliği yapanlar da yasal yaptırımlarla karşılaşıyor. Para karşılığında sahte sigorta düzenlemeleri yapan personel de Kurumu mağdur ederek suçlu durumuna düşebiliyor.

Erken Emeklilikten Yararlanma Koşulları da Gözden Geçiriliyor

Erken emeklilik (EYT) kapsamında şartları sağlayanlar, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak işe giriş yapmış olmalı. Ancak yapılan incelemelerde, bazı çalışanların usulsüz sigorta girişleri nedeniyle prim günlerinin iptal edildiği görülüyor.

SGK'dan Sahte İş Yeri Tanımlaması ve Denetim

SGK, sahte iş yeri faaliyetlerini engellemek amacıyla adımlar atıyor. Sahte, kontrollü veya şüpheli olarak tanımlanan iş yerlerinden bildirilen sigortalı hizmetler özel olarak belirtiliyor. Bu işyerlerinden gelen hizmet bilgileri ise iş yerinin e-sigorta kullanıcı kodu ve şifresinin askıya alınmasıyla engelleniyor.

Çalışanlar, e-devlet platformu üzerinden iş yeri kodlarını kontrol ederek sahte iş yeri durumlarını anlık olarak takip edebilirler. Asıl işverenin sahte iş yeri tanımlamasını kaldırması durumunda, alt işverenlerin de sahte tanımlamaları geçersiz sayılıyor. Emeklilik sisteminin bütünlüğünü koruma amacı taşıyan bu adımlar, emeklilik haklarının adil bir şekilde kullanılmasını sağlamayı hedefliyor.

Sahte İşyerleri Kaydı Yapanların Emeklilik Hakları Tehlikede

Sahte iş yeri tanımlamalarının ortaya çıkardığı tehlike, emeklilik sistemine gölge düşürmeye devam ediyor. Sahte sigortalı olarak bildirilen hizmetlerin iptal edilmesi, emekliliğe hak kazansalar dahi bu hizmetlerin geçerli olmadığı anlamına geliyor. Bu kapsamda silinen hizmetler nedeniyle emekli aylığı için gereken prim gün sayısı yeniden hesaplanıyor. Sahte sigortacılığın yaptırımları ise oldukça sert; sahte sigortaların iptaliyle beraber yatırılan primler siliniyor ve alınan emekli aylığı faiziyle birlikte geri talep ediliyor.

Ödenen Emekli Aylıkları İptal Ediliyor

Ancak şüpheli iş yeri kategorisine giren ve henüz rapor düzenlenmeyen iş yerleri için durum biraz farklı. Bu iş yerlerindeki hizmet süreleri silinmiyor ve emeklilik işlemleri etkilenmiyor. Denetim sürecinin tamamlanmasını beklemeye gerek kalmadan emekli aylığı bağlama işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Ancak iş yerinin sahte olduğunun tespiti sonrası, işyerinden bildirilen süreler mevcut hizmet sürelerinden düşülüyor. Geriye kalan primler emeklilik aylığı için yeterli olmadığında, ödenen maaşlar faiziyle birlikte geri alınıyor.

Emeklilik sistemine güvenin sarsılmaması adına, sahte sigortalılık ve işyeri tanımlamalarıyla mücadele devam ediyor. Bu adımların amacı, emekli olan bireylerin adil bir şekilde hak ettikleri aylıkları alabilmelerini sağlamak ve emeklilik sistemini sağlam temeller üzerinde tutmaktır.