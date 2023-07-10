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  3. EYT'lilere büyük şok! Emekli zammı onları teğet geçti: İşte nedeni

EYT'lilere büyük şok! Emekli zammı onları teğet geçti: İşte nedeni

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EYT'lilere büyük şok! Emekli zammı onları teğet geçti: İşte nedeni
Merakla beklenen Temmuz ayı ara zamları belirlendi. Peki emeklilere ne kadar zam yapıldı? EYT'liler zamlardan faydalanacak mı? Tüm detaylar haberimizde.

Temmuz ayı ara zamları emeklileri tatmin etmedi.Aynı zamanda EYT'lilerin de yüzü gülmedi! Peki EYT'lilere ne kadar zam yapıldı,? Maaşlar ne kadar olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EYT'LİLERİN YÜZÜ GÜLMEDİ

Temmuz ayı memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları belirlendi. Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sonrasında Bağ Kur emeklisi ve işçi emeklisi maaşlarına yüzdee 25 oranında zam yapılacak. EYT emeklileri zamlardan faydalanamayacak. 

eyt zamları yüzü güldürmedi

Geçtiğimiz aylarda 7 bin 500 TL'ye yükseltilen emekli maaşlarına zam uygulaması yapılmayacak ve zamlar kök maaşlara uygulanacak. Yani kök maaşı 6 bin TL olan ve destekle 7 bin 500 TL maaş alan emekliler 6 bin TL üstünden yüzde 25 oranında zam alacak ve emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye yükseltilmiş olacak. Kök maaşı 6 bin 600 TL olan emeklinin maaşına yapılan yüzde 25 zamla maaşı 8 bin 125 TL olacak. Kök maaşı 6 bin 500 TL altında olan emeklilerin maaşları 7 bin 500 TL'ye tamamlanmaya devam edecek. EYT yasasıyla emekli olan vatandaşlar bu zamlardan faydalanmayacak. 

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