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EYT'yi kıl payı kaçıranlara yeni fırsat! 3600-4000-4500 günle erken emeklilik penceresi açıldı

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EYT'yi kıl payı kaçıranlara yeni fırsat! 3600-4000-4500 günle erken emeklilik penceresi açıldı
EYT'yi kaçıranlar üzülmesin. İşte yeni fırsat! Detaylar haberimizde.

EYT'yi kaçıranların yüzünü güldürecek fırsat! Detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

EYT'LİLER İÇİN YENİ ÇÖZÜM 

EYT uzun yıllardır gündemde olan kilit bir konudur. Emeklilikte Yaşa Takılanlar emekli olabilmeleri için gerekli gün sayısına ulaşmış fakat yaş şartını sağlayamadıkları için emekli olamayan kişilerdir. Bu durum Emeklilikte Yaşa Takılanları hem maddî hem de sosyal olarak zor bir halde kalmalarına sebebiyet veriyor. Bu sorunun çözülebilmesi için çeşitli çözümler üzerinde çalışmalar yapılıyor.

EYT'liler İçin Yeni Çözüm

Bu çalışmalardan birisi de emeklilik yaşının düşürülmesidir. Bu sayede vatandaşlar daha erken yaşta emekli olabiliyorlar. Başka bir yol ise emeklilik için gereken prim gün sayısını düşürmektir. Bu çalışma ile Emeklilikte Yaşa Takılanlar daha düşük prim ödemiş olacaklar. Fakat bu çalışma emeklilik planlarının sürdürülebilirliği üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. EYT probleminin çözümü için en uygun çalışma henüz netlik kazanmamıştır. Ancak sorun bir an önce çözülmelidir.

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