Eyüp Musiki Vakfı'ndan 40. Yıl Coşkusu: Konser Müzikseverlerle Buluştu

Eyüp Musiki Vakfı'nın 40. Yıl Konseri Göz Doldurdu

Eyüp Musiki Vakfı (EMV), müzikseverler için unutulmaz bir etkinlik gerçekleştirdi. "40. Yıl Konseri", Cem Karaca Kültür Merkezi'nde düzenlendi ve büyük bir ilgiyle karşılandı.

İstanbul Türk Müziği Festivali Kapsamında

Vakıftan alınan bilgilere göre, konser, İstanbul Türk Müziği Dernek ve Vakıfları Dayanışma Konseyi (MÜZDAK) tarafından organize edilen "31. İstanbul Türk Müziği Festivali" kapsamında gerçekleştirildi. Bu özel konserle EMV'nin 40. yılı coşkuyla kutlandı.

Unutulmaz Performanslar ve Plaket Töreni

EMV korosu, geceye özel olarak seçilen eserleri seslendirerek dinleyicilere görkemli bir müzik ziyafeti sundu. Konsere katılanlar arasında EMV Başkanı Vedat Çakır, koro şefi Sinem Sevindik, çeşitli ses sanatçıları ve vakfın yönetim kurulu üyeleri de bulundu.

Programın sunuculuğunu üstlenen EMV ritim hocası Rıfat Çalışkan, geceye renk kattı. Ayrıca, vakfın 40. yılı dolayısıyla etkinliğe katkıda bulunan isimlere plaket takdim edilerek emekleri onurlandırıldı.

Eyüp Musiki Vakfının (EMV) düzenlediği "40. Yıl Konseri", Cem Karaca Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. İstanbul Türk Müziği Dernek ve Vakıfları Dayanışma Konseyi (MÜZDAK) tarafından düzenlenen "31. İstanbul Türk Müziği Festivali" kapsamında müzikseverlerle buluşan konserde vakfın 40. yılı kutlandı.

Eyüp Musiki Vakfının (EMV) düzenlediği "40. Yıl Konseri", Cem Karaca Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. İstanbul Türk Müziği Dernek ve Vakıfları Dayanışma Konseyi (MÜZDAK) tarafından düzenlenen "31. İstanbul Türk Müziği Festivali" kapsamında müzikseverlerle buluşan konserde vakfın 40. yılı kutlandı.