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Eyüpspor'un Teknik Direktörü Arda Turan, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Arda Turan, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında haksızlık karşısında durmanın önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 09:21
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 09:21
Eyüpspor'un Teknik Direktörü Arda Turan, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Eyüpspor'un Teknik Direktörü Arda Turan, 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Eyüpspor'un başantrenörü Arda Turan, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldığını duyurdu. Oylama, gazetecilik mesleğinin ve hikayelerin görsel anlatımını önemli bir şekilde destekliyor.

Haksızlık Karşısında Durmak Önemli

Yapılan açıklamada, Arda Turan, Anadolu Ajansı'nın 'Kanıt' kitabı ile ilgili düşüncelerini dile getirerek, "Haksızlığın karşısında durmak önemli. Anadolu Ajansı'nın foto muhabirlerini ve emekçi gazetecileri bu vesileyle kutlamak isterim," ifadesini kullandı. Bu açıklama, Turan'ın basın ve medya çalışanlarına verdiği önemi de vurguladı.

Bu tür etkinliklerin, toplumsal bilinci artırma ve medya çalışmalarının takdir edilmesi açısından kritik olduğunu belirten Turan, oylamanın oldukça önemli olduğunu söyledi.

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