Eyüpsultan'da 2 Kardeşin Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Ölümü: İncelemeler Sürüyor

Eyüpsultan'da 2 kardeşin ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor

Eyüpsultan Topçular Mahallesi'nde 22 Eylül'de yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan Alparslan (4) ve Melisa Rabia (2) kardeşlerin, gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma ve otopsi çalışmaları

Cenazeler, kesin ölüm nedenlerinin tespiti için 23 Eylül tarihinde Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İlk otopside belirgin bir bulguya rastlanamaması üzerine toksikoloji, histopatoloji ve mikrobiyoloji örnekleri alındı.

Çocukların mide, ince bağırsak ve kalın bağırsak içeriklerinden alınan numuneler, analiz için Ankara Halk Sağlığı Laboratuvarı'na gönderildi. Ayrıca evdeki yemeklerden alınan numunelerin incelemesi İstanbul Gıda Laboratuvarı'nda devam ediyor.

Olayın kronolojisi

Topçular Mahallesi'ndeki evde yaşayan aile fertleri; baba Yücel Birkent, anne Aleyna Birkent ve çocuklar Alparslan ve Melisa Rabia, 22 Eylül'de yedikleri yemeğin ardından kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Hastane kontrolünde anne Aleyna Birkent'in kalp krizi geçirdiği belirlenerek tedavi altına alındı; baba ve çocuklar tedavilerinin ardından taburcu edildi. Ertesi sabah çocukların yeniden rahatsızlanması üzerine baba Yücel Birkent, çocukları hastaneye götürdü; yapılan müdahalelere rağmen iki kardeş kurtarılamadı.

Soruşturma kapsamında laboratuvar analizleri ve adli incelemeler sürüyor. Resmi sonuçlar açıklandıkça gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacak.