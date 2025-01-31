Eyüpsultan'da Ailesini Katleden Şüpheli Tutuklandı

Eyüpsultan'da Korkunç Cinayet: Aile Üyeleri Silahla Vurularak Öldürüldü

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, ailesinden dört kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen 17 yaşındaki B.Y. tutuklandı. Akşemsettin Mahallesi, Derin Sokak'taki bir apartman dairesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, anneanne Fatma İnce (71), baba Mehmet Yenigün (43), anne Aysun Yenigün (32) ve kardeşi Dilan Yenigün (12) silahla vurularak hayatını kaybetti.

B.Y. Bursa'da Yakalandı

Olayın ardından B.Y.'nin evden kaçtığı tespit edildi. Polis ekipleri, cinayet şüphelisini teknik ve fiziki takip sonucu Bursa'da yakalamayı başardı. Zanlının üzerinde, cinayette kullandığı silahın yanı sıra bir miktar ziynet eşyası ve para da ele geçirildi.

Adli Süreç Başladı

B.Y., Üsküdar'daki Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada yapılan ifade işlemleri sonrasında tutuklandı. Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında herhangi bir suç kaydı bulunmayan B.Y., suçlamalarla ilgili olarak babasıyla tartışma yaşadığına dair tutarsız beyanlarda bulundu.

Bu trajik olay, Eyüpsultan'da yaşanan aile içi şiddetin boyutunu bir kez daha gözler önüne sererken, kamuoyunda da büyük bir üzüntü ve infial yarattı.

Eyüpsultan'da bir evde babasını, annesini, kız kardeşini ve anneannesini silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi. Suçta kullandığı silah olay yerinde bulunan zanlının üzerinden bir miktar ziynet eşyası ve para ele geçirildi

Eyüpsultan'da bir evde babasını, annesini, kız kardeşini ve anneannesini silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi. Suçta kullandığı silah olay yerinde bulunan zanlının üzerinden bir miktar ziynet eşyası ve para ele geçirildi