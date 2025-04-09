Eyüpsultan'da Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye 3.160 Lira Ceza

Eyüpsultan'da Yasal Cezalar Uygulanmaya Devam Ediyor

Eyüpsultan'da ambulansa yol vermeyen bir otomobil sürücüsüne 3.160 lira ceza kesildi. Olay, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekiplerinin dikkati sayesinde ortaya çıktı.

Sosyal Medyadaki Paylaşım Üzerine Harekete Geçildi

TEM Otoyolu'nda ambulansa yol vermeyen bir sürücünün görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine, ekipler hızlı bir şekilde çalışma başlattı. Yapılan incelemeler neticesinde, aracın plaka bilgileri sayesinde sürücü B.İ. tespit edildi.

Gözaltına Alınan Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

B.İ., polis merkezine götürülerek ifadesi alındı. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'sürekli sol şerit ihlali' ve 'geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol vermemek' maddelerinden 3.160 lira cezai işlem uygulandı.

Bu durum, kurallara uymanın ve acil durum araçlarına öncelik vermenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Eyüpsultan'da ambulansa yol vermeyen otomobil sürücüsüne, 3 bin 160 lira ceza uygulandı.