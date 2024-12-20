Eyüpsultan'da Bıçaklı Saldırı: İETT Şoförü Kurtuldu, Şüpheli Tutuklandı

Eyüpsultan'da Bıçaklı Saldırı Olayı

Eyüpsultan'da gerçekleşen olayda, bir otomobil sürücüsünün İETT şoförüne bıçakla saldırma girişimi güvenlik kameralarına yansıdı. 15 Aralık tarihinde, Çırçır Metro-Eminönü seferini yapan İETT şoförü Tuncay B., yolda ilerlerken bir otomobil sürücüsü S.U.'nun durması için el işareti yaptığını gördü.

Tartışma ve Bıçaklı Tehdit

Şoför, talebe yanıt verip otobüsü durdurduktan sonra sürücü S.U., araca binererek şoförle tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine, S.U. otomobilden bir bıçak çıkararak İETT şoförünü tehdit etti. Olay anında otobüs içerisindeki yolcular da duruma müdahil olarak S.U.'yu engellemeye çalıştı.

Olayın Sonrası ve Tutuklama

Yolcuların yardımıyla otobüsten indirilen S.U., polis ekiplerince yakalandı. İETT sürücüsü Tuncay B.'nin şikâyeti üzerine şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adalete teslim edildi ve tutuklandı.

Olayın yaşandığı anlar, İETT otobüsünün güvenlik kameraları tarafından kaydedildi, bu görüntüler olayı gözler önüne serdi.