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Eyüpsultan'da Düğün Salonuna Patlayıcı Saldırı

Gece saatlerinde gerçekleşen olayda, düğün salonu önüne patlayıcı madde atıldı ve şüpheliler kaçtı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 16:25
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 16:25
Eyüpsultan'da Düğün Salonuna Patlayıcı Saldırı

Eyüpsultan'da Düğün Salonuna Patlayıcı Madde Atıldı

Gece saatlerinde, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki bir düğün salonuna yönelik gerçekleşen saldırı, dikkatleri üzerine çekti.

Olay Anı ve Panik Anları

Edinilen bilgilere göre, Topçular Mahallesi'nde bulunan iki katlı düğün salonunun boş alt katındaki girişine kimliği belirsiz kişiler tarafından patlayıcı madde atıldı. Saldırganlar, daha sonra havaya ateş açarak olay yerinden uzaklaştı. Patlama sesi ile birlikte, üst katındaki düğün sebebiyle bir araya gelen davetliler arasında büyük bir panik yaşandı.

Polis İnceleme Başlattı

Polis, olayın ardından patlayıcının neden olduğu herhangi bir hasarda tespit edilmediğini bildirdi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Gözüken güvenlik kameraları, şüphelilerin düğün salonuna motosiklet ve otomobille geldiğini belgeledi.

Olayın aydınlatılması için soruşturmalar devam ediyor.

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