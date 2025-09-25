Eyüpsultan'da 'Filistin'e Destek' Mitingi: Özgür Özel'den Sert Çağrı

CHP'den Eyüpsultan'da 'Filistin'e Destek' Mitingi

CHP tarafından Eyüpsultan Meydanı'nda düzenlenen 'Filistin'e destek' mitinginde on binlerce kişi bir araya geldi. Katılımcılar ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Gazze'deki duruma tepki gösterdi.

Özgür Özel: '710 gündür soykırıma itiraz için buradayız'

Mitingte konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazze için gerçekleştirilen bu buluşmanın 56'ncı kez yapıldığını belirterek, bugün 710 gündür devam eden iddia edilen uygulamalara ve buna sessiz kalanlara karşı ses yükselttiklerini söyledi.

Özel, Gazze'de yaşananlara ilişkin verileri aktararak 65 bin Filistinlinin katledildiğini, 165 bin yaralının bulunduğunu ve 147'sinin çocuk olduğunu; ayrıca 420 Filistinlinin açlıktan hayatını kaybettiğini söyledi. Özel, Birleşmiş Milletler'in kıtlık ilanına dikkat çekti ve insani yardımlara engel olanları eleştirdi.

Sumud filosuna da değinen Özel, filonun Gazze'ye ilerlediğini ve Dün akşam Girit açıklarında saldırıya uğradığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yönetime seslenerek, filoya sahip çıkılması çağrısında bulundu.

Özel, uluslararası gelişmelere işaret ederek İngiltere, Fransa, Kanada ve Avustralya'nın son dönemde Filistin'i tanıma kararlarını ve 150'den fazla ülkenin iki devletli çözümü savunmasının önemini vurguladı. İsrail'in cesaretinin arkasında bazı dış aktörlerin durduğunu savunan Özel, Trump ve Netanyahu ilişkisine yönelik eleştirilerde bulundu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben sert ifadeler kullandı: 'Ey Trump, Netanyahu senin dediğin gibi bir savaş kahramanı değil, savaş suçlusudur... Gazze'yi boşaltacağım sözünü kabul etmiyorum, katliamın da karşısındayım, tehcirin de karşısındayım.' Özel, Erdoğan'ı bu sözleri dile getirmesi halinde Esenboğa'da karşılayıp tebrik edeceğini söyledi.

Diğer liderlerden ortak mesajlar

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan mitinge katıldığını belirterek 'Bu muhteşem meydandan Gazze'ye selam olsun' dedi ve Filistin meselesinin insanlığın ortak meselesi olduğunu, Gazze'de yaşananların siyasetin değil insanlığın konusu olduğunu vurguladı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise Gazze'de aylardır süren zulümlerin insanlığın yüzünü kızarttığını belirtti ve Gazze'yi 'insanlığın sınavı' olarak nitelendirdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan tarihe not düşmek için alanda olduklarını söyleyerek, dünyanın dört bir yanından milyarlarca insanın Filistin için tek yürek olduğuna dikkat çekti ve 'Nehirden denize özgür Filistin' çağrısını yineledi.

Mitingteki gözaltı

Miting sırasında İBB Çözüm Merkezi'nin çatısına çıkan ve kıyafetlerini çıkarıp kalabalığa para atan bir kişi, polis ekipleri tarafından çatıdan indirildikten sonra gözaltına alındı.

CHP'nin Eyüpsultan mitingi, siyasi liderlerin ortak tepki ve çağrılarının öne çıktığı, uluslararası gelişmelerin ve Sumud filosuna yönelik endişelerin paylaşıldığı bir toplantı olarak sona erdi.