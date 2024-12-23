Eyüpsultan'da Gecekonduda Patlama: 1 Yaralı

Eyüpsultan'da Patlama Olayı: 1 Yaralı

Eyüpsultan'ın Çırçır Mahallesi Başak Sokak'ta bulunan tek katlı bir gecekonduda, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayda, evde bulunan bir kişi yaralanırken, patlama sonucu binanın yan cephesinin duvarı gecekondunun bahçesine devrildi.

Olayın bildirilmesi üzerine, itraiye, polis ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ayrıca, İGDAŞ, UMKE ve AFAD ekipleri de olay yerine yönlendirildi. Yaralanan B.C., olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, güvenlik önlemleri almak amacıyla gecekondunun çevresine şerit çekti. Olay yeri inceleme ekipleri ise patlamanın nedenini araştırmak için bölgede incelemelerde bulundu. Tedbir amaçlı olarak, İGDAŞ ekipleri gecekondunun doğal gaz akışını kesti.

Şu an için patlamanın sebebine dair net bir bilgi bulunmuyor ve incelemeler sürüyor.

Eyüpsultan'da tek katlı gecekonduda patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle binanın yan cephesinin duvarı gecekondunun bahçesine devrildi, evde bulunan bir kişi yaralandı.

Eyüpsultan'da tek katlı gecekonduda patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle binanın yan cephesinin duvarı gecekondunun bahçesine devrildi, evde bulunan bir kişi yaralandı.