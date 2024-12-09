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Eyüpsultan'da Gecekonduda Yangın: 3 Kişi Yaralandı

Eyüpsultan İslambey Mahallesi'nde çıkan yangın sonucu gecekondunun kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 21:16
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 21:16
Eyüpsultan'da Gecekonduda Yangın: 3 Kişi Yaralandı

Eyüpsultan'da Yangın Paniği

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, İslambey Mahallesi Yahya Galip Bey Caddesi'nde meydana gelen yangın, gecekonduyu kullanılamaz hale getirdi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Olay Anı ve Müdahale

Tek katlı gecekonduda çıkan yangın sırasında, evde bulunan ikisi çocuk 3 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine hemen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Polis, olay alanında güvenlik önlemleri alarak çevreyi kordon altına aldı. İtfaiye ekiplerinin etkili müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının Nedenine Dair Araştırma Başlatıldı

Yangın sonucunda gecekondunun kullanılamaz hale gelmesine neden olan olayla ilgili başlatılan soruşturmada, yangının çıkış nedeni detaylı bir şekilde inceleniyor.

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