Eyüpsultan'da Genç Gencin Ölümüne Neden Olan Minibüs Şoförüne İddianame

Eyüpsultan'da minibüsün çarptığı genç için şoföre, 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 9 yıl hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Yayın Tarihi: 05.03.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 17:41
Eyüpsultan'da Genç Gencin Ölümüne Neden Olan Minibüs Şoförüne İddianame

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, 22 Şubat gecesi meydana gelen trajik bir trafik kazasında, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden Muhammed Gürcan Koçak (25) için şüpheli minibüs şoförü hakkında bilinçli taksirle ölüme neden olmak suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olayın detaylarına da değinildi. Koçak, arızalanan UTV aracını kontrol etmek için emniyet şeridinde durduğu sırada, şüpheli Mahmut Yücedağ tarafından kullanılan minibüs, Koçak'a çarparak durmaksızın yola devam etti. Olay sonrası elde edilen kamera görüntüleri, Yücedağ’ın araçla Koçak’a çarparken hızını kesmediğini gösterdi.

İddianamede, plaka tanımlama sistemi görüntülerinde Yücedağ’ın kullandığı aracın sağ ön kısmının hasarlı olduğu ifade edilerek, ifade veren bir tanığın beyanlarının da görüntülerle uyuştuğu belirtildi. Yücedağ, ifadesinde yolun karlı olduğunu ve başka araçların bıraktığı lastik izlerini takip ederek sağ şeritte ilerlediğini savundu. Ancak şüpheli, aracıyla vurduğu nesnenin ne olduğunu göremediğini iddia etti.

Yücedağ, daha önce domuz sürüsüne rastladığı için çarptığı şeyin domuz olabileceğini düşündüğünü öne sürdü. Ancak gözaltındaki görüntüler ile yolların durumu göz önüne alındığında, görüş koşullarının öne sürdüğü gibi kötü olmadığı vurgulandı. Bütün bu nedenlerle, Yücedağ’ın “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçunu işlediğine dair yeterli şüphe bulundu.

Şüphelinin olay sonrası durmaksızın yola devam ettiği, yalnızca 6 gün sonra yakalandığı bilgisi de iddianamede yer aldı. Tutuklu zanlı hakkında 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne iletildi.

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