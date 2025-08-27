Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu yaşlı kadına çarptı
Akşemsettin Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kaza
Eyüpsultan'da, yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına hafriyat kamyonu çarptı. Olay, Akşemsettin Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Kazada, İ.Y. (21) idaresindeki 34 EDD 69 plakalı hafriyat kamyonu, karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın ardından ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, kamyonun altında sıkışan Şükran B. (74)'yi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı ve soruşturma başlattı.