DOLAR
41,04 0%
EURO
47,69 0,33%
ALTIN
4.470,42 0,06%
BITCOIN
4.593.781,36 -0,53%

Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu yaşlı kadına çarptı

Eyüpsultan'da hafriyat kamyonunun çarptığı 74 yaşındaki Şükran B. ağır yaralandı; kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 18:06
Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu yaşlı kadına çarptı

Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu yaşlı kadına çarptı

Akşemsettin Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kaza

Eyüpsultan'da, yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına hafriyat kamyonu çarptı. Olay, Akşemsettin Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Kazada, İ.Y. (21) idaresindeki 34 EDD 69 plakalı hafriyat kamyonu, karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın ardından ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, kamyonun altında sıkışan Şükran B. (74)'yi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı ve soruşturma başlattı.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, DSÖ Türkiye Temsilcisi Atatrah'ı Kabul Etti
2
Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt
3
Filistin Yönetimi: İsrail'in Batı Şeria'daki Tehlikeli Tırmanışını Kınıyor ve Reddediyoruz
4
Elazığ Karakoçan'da Kiracı-Ev Sahibi Kavgası: Darp Anı Kamerada
5
Rutte'den NATO Üyelerine Çağrı: Savunma Sanayisi Üretimini Yüksek Tutun
6
Mersin Tarsus'ta Berdan Barajı'nda Sudan Kurtarılan Çocuk 16 Gün Sonra Hayatını Kaybetti
7
Beyoğlu'nda Seyyar Satıcının Müşteriye Aracıyla Çarpıp Kaçma Anı Kamerada

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi