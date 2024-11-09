Eyüpsultan'da İETT Otobüsü Beton Mikserine Çarpınca Şoför Yaralandı

Eyüpsultan'da Kaza: İETT Otobüsü Beton Mikserine Çarptı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde gerçekleşen kazada, İETT otobüsü beton mikserine çarptı. Olayda, biri yaralı olmak üzere önemli bir durum oluşturdu.

Mecidiyeköy-Kayaşehir seferini yapan 79KM hat numaralı İETT otobüsü, Hasdal-Kemerburgaz yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde ilerleyen beton mikserine çarptı. Kazanın şiddetiyle, beton mikserinin arka kısmı otobüsün ön camını kırarak içeri girdi.

Yaşanan olayda, yolcular arasında yaralanan olmadı, ancak hafif yaralı olan otobüs şoförü durumu nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrasında, yolu trafiğe kapatan olay, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Olayla ilgili detayların incelendiği bildirildi.