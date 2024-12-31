Eyüpsultan'da İETT Otobüsüne Çarpan Otomobilde İki Yaralı

Eyüpsultan'da Kaza: İETT Otobüsüyle Çarpışan Otomobilde İki Yaralı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, İETT otobüsüne çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda Alibeyköy istikametine ilerleyen 22 yaşındaki Abdullah Semih Aydın yönetimindeki 28 ABA 989 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Karşı şeritte ilerleyen otobüse çarpan araçta bulunan Aydın ve yanındaki Ceyda Öztürk (23) yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri kaza bölgesine sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, sıkıştıkları otomobilden yaralıları çıkardı ve sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Eyüpsultan'da kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek İETT otobüsüne çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Eyüpsultan'da kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek İETT otobüsüne çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.