Eyüpsultan'da İki Kamyonet Çarpıştı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki kamyonetin çarpışması sonucu bir sürücü hayatını kaybetti; itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri müdahale etti, trafik normale döndü.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 13:40
Kaza ve müdahale

Eyüpsultan'da, Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde meydana gelen kazada iki kamyonet çarpıştı. Olay, Odayeri mevkisinde gerçekleşti.

Çarpışan araçların plakaları 34 KM 5662 ve 34 US 4302 olarak kaydedildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şahıs durumu ve kurtarma çalışmaları

Araçta sıkışan 34 KM 5662 plakalı kamyonetin sürücüsü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Trafik ve yol çalışmaları

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Belediye ekipleri, dökülen yakıt nedeniyle yolda kumlama çalışması yaptı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

