Eyüpsultan'da İşçi Konteynerinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Eyüpsultan'da İşçi Konteynerinde Çıkan Yangın Söndürüldü

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne tahsis edilen bir binanın tadilatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Olay, 5. Levent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde meydana geldi.

Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Yangın ihbarı üzerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle konteynerde hasar meydana gelirken, olayla ilgili uzman ekipler tarafından soruşturma başlatıldı.