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Eyüpsultan'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yakalandı

Eyüpsultan'da motosikletliye çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücü M.P. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 18:21
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 18:21
Eyüpsultan'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yakalandı

Eyüpsultan'da Kazaya Neden Olan Sürücü Yakalandı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonucunda bir motosikletli hayatını kaybetti. Kazaya sebebiyet verdiği öne sürülen sürücü, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Olayın Gelişimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 7 Eylül tarihinde Eyüpsultan'da D-020 Alibeyköy yönünde bir trafik kazası ihbarı alarak olay yerine intikal etti. Yapılan araştırma sonucunda, 21 yaşındaki motosikletli E.K'nin arkasından aceleyle gelen bir aracın çarpması neticesinde yaralandığı ve hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybettiği belirlendi.

Kiralık Araç ve Şüpheliler

Kazada kullanılan aracın kiralık olduğu tespit edildi. Olay yerinde terkedilmiş bir şekilde bulunan araçla ilgili F.D. ve İ.H.D. adlı iki kişi, 10 Eylül’de gözaltına alındı. Savcılık işlemlerinin ardından bu iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sürücü M.P. Adliyeye Sevk Edildi

Olayla bağlantılı olarak ekipler, E.K'nin ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücü M.P.'yi de bugün Kağıthane'de yakaladı. M.P., ‘taksirle öldürme’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Kazanın detayları ve soruşturma süreci devam ediyor.

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