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Eyüpsultan'da Motosiklet Sürücülerine ve Yayalara Yüksek Cezalar Uygulandı

Eyüpsultan'da trafik güvenliğini tehdit eden motosiklet sürücüleri ve yayalara 251 bin 249 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 23:43
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 23:43
Eyüpsultan'da Motosiklet Sürücülerine ve Yayalara Yüksek Cezalar Uygulandı

Eyüpsultan'da Trafik Cezaları Artıyor

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, motosiklet sürücüleri ve yayalar trafik güvenliğini tehlikeye atarak büyük bir soruna yol açtı.

251 Bin Liralık Cezalar Kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi, Cebeci Tüneli Bağlantı Yolu'ndaki uygulamalarında motosiklet sürücülerinin tehlikeli davranışlarını tespit etti.

Ekipler, akrobatik hareketler yapan 14 motosiklet sürücüsü ve yol kenarında bulunan 10 yayayı gözaltına aldı. Araçların gerekçeleri arasında: ters istikamette araç kullanmak, abartı egzoz, amak atmak gibi ihlaller yer aldı.

Ceza ve İhlaller

Toplamda 24 kişiye uygulanan ceza miktarı ise 251 bin 249 lira oldu. Yasal işlemler gereği, bazı sürücülerin ehliyetleri iptal edilirken, 14 motosiklet de trafikten men edildi.

Adli İşlemler Başlatıldı

Ayrıca gözaltına alınan şüpheliler hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak gerekçesiyle adli işlem başlatıldı. Bu durum, Eyüpsultan'da trafik güvenliğine dair büyük bir tehdit oluşturuyor.

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