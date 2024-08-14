Eyüpsultan'da Motosiklet Tamirhanesinde Yangın

Yangın Eyüpsultan'da Meydana Geldi

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki Düğmeciler Mahallesi, Arif Paşa Caddesi'nde bulunan bir motosiklet tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının henüz belirlenemeyen bir nedenden kaynaklandığı bildiriliyor.

Olayın Detayları

Yangın ihbarı üzerine, kısa sürede bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesi sonucu yangın söndürüldü. Ancak, olayda dumandan etkilenen bir birey sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Kulübede Hasar Oluştu

Yangın sebebiyle motosiklet tamirhanesinde önemli hasar meydana geldi. İçeride bulunan 3 motosiklet ise kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili detaylı inceleme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.