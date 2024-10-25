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Eyüpsultan'da Okul Müdürü Cinayeti: Üç Şüpheliye Dava Açıldı

İbrahim Oktugan'ı öldüren 17 yaşındaki Yousif K. ve iki sanık hakkında dava açıldı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 20:02
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 20:02
Eyüpsultan'da Okul Müdürü Cinayeti: Üç Şüpheliye Dava Açıldı

Eyüpsultan'da Okul Müdürü Cinayetinde Dava Süreci

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde gerçekleşen trajik bir olayda, okul müdürü İbrahim Oktugan'ın öldürülmesiyle ilgili olarak üç şüpheli hakkında dava açıldı. İddianamede, 17 yaşındaki Yousif K'nin, Oktugan'ı öldürdüğü ve ona yardım ettiği öne sürülen iki sanığın da cezalandırılması istendi.

Davanın Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianameye göre, Yousif K. hakkında 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme' suçlamasıyla 19 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer sanıklar Abdulkadir S. ve Abdulsamet A'nın ise 15 yıl ile 25 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

Olayın Gelişimi

Olay, 7 Mayıs tarihinde meydana geldi. Yousif K'nin, okuldan ilişiği kesildiği için müdür İbrahim Oktugan'a karşı husumet beslediği belirtildi. Olay günü, Yousif K'nin okula geldiği ve müdürün odasına girdiği tespit edildi. Sanık, belindeki tabancayla Oktugan'ı vurduktan sonra hızlıca olay yerinden kaçtı.

Tanık İfadeleri ve İddianamenin İçeriği

İddianamede yer alan tanık ifadeleri, yaşanan tartışmanın irkçi bir boyutu olmadığını gösteriyor. Tanıklar, Oktugan'ın sanığa yönelik bir küfür veya hakarette bulunmadığını ve olayın yaşandığı esnada herhangi bir yanlış anlamanın söz konusu olmadığını bildirdi. Okuldan ilişiği kesilen Yousif K'nin, daha önce yaşanan tartışma nedeniyle husumet beslediğini belirten tanıklar, sanığın planladığı şekilde hareket ettiğini ifade etti.

Sonuç

Dava süreci, İstanbul 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek devam edecek. Yousif K, cinayeti planladığı şeklinde öne sürdüğü ifadeleriyle hukuki sürecin seyrini etkileyebilecek önemli bilgilere sahip.

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