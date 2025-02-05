Eyüpsultan'da Okul Müdürü Cinayetinde 4 Sanığın Yargılanmasına Başlandı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde okul müdürü İbrahim Oktugan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan öğrenci Yousif K. ile ona yardım ettiği iddia edilen üç sanığın yargılanmalarına başlandı. Duruşma, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Duruşmada Kimler Vardı?

Duruşmaya tutuklu sanık Yousif K. ve tutuksuz sanıklar Abdulkadir S., Abdulsamet A., Muhammet Günay G. katıldı. Ayrıca İbrahim Oktugan'ın eşi Fatma Oktugan ile tarafların avukatları da salonda yer aldılar.

Sanıkların Savunmaları ve Olayın Gelişimi

Sanık Yousif K., olayın sebeplerini anlatarak, "Sürekli silah kullanan biri olduğum için bu olayın yaşandığını ifade ettim. Amacım maktulü korkutmaktı ve Muhammed Günay G. beni kışkırttı," dedi. Alkol veya uyuşturucu etkisinde olmadığını belirten Muhammed Günay G., maktul ile arasında bir tartışma yaşanmadığını öne sürdü.

Fatma Oktugan'dan Duygusal Açıklama

Fatma Oktugan, eşi İbrahim Oktugan'ın 56 yıl boyunca öğrencilerine hizmet ettiğini ve çocukları çok sevdiğini belirterek, sanıktan şikayetçi olduğunu dile getirdi. "O, herkesin hayatına dokunan biriydi," şeklinde ifade etti.

Mahkemenin Verdiği Ara Karar

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yousif K. hakkında, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden doğum raporu gibi belgelerin olup olmadığının sorulmasına karar verdi. Tutuksuz sanıklar için uygulanan "imza atma" yöntemiyle verilen adli kontrol tedbiri de kaldırıldı. Bir sonraki celse, olay anına ilişkin kamera görüntülerinin izlenmesine hükmedildi.

Olayın Arka Planı

Olay, 7 Mayıs 2024'te Alibeyköy Mahallesi'ndeki özel bir okulda gerçekleşti. Yousif K., okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu müdür İbrahim Oktugan'a silahlı saldırıda bulundu. Ağır yaralanan Oktugan, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Yousif K., olay sonrası kaçmış ancak polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı. İddianamede, Yousif K'nin "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme" suçundan 19 yıldan 27 yıla kadar hapsi isteniyor. Diğer sanıklar için de benzer şekilde uzun hapis cezaları talep edilmektedir.