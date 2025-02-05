DOLAR
35,94 -0,03%
EURO
37,46 -0,29%
ALTIN
3.311,98 -0,85%
BITCOIN
3.515.616,86 1,02%

Eyüpsultan'da Okul Müdürü Cinayetinde 4 Sanığın Yargılanmasına Başlandı

Eyüpsultan'da okul müdürü İbrahim Oktugan'ı öldüren sanık ve suç ortakları hakim karşısına çıktı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 11:54
Eyüpsultan'da Okul Müdürü Cinayetinde 4 Sanığın Yargılanmasına Başlandı

Eyüpsultan'da Okul Müdürü Cinayetinde 4 Sanığın Yargılanmasına Başlandı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde okul müdürü İbrahim Oktugan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan öğrenci Yousif K. ile ona yardım ettiği iddia edilen üç sanığın yargılanmalarına başlandı. Duruşma, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Duruşmada Kimler Vardı?

Duruşmaya tutuklu sanık Yousif K. ve tutuksuz sanıklar Abdulkadir S., Abdulsamet A., Muhammet Günay G. katıldı. Ayrıca İbrahim Oktugan'ın eşi Fatma Oktugan ile tarafların avukatları da salonda yer aldılar.

Sanıkların Savunmaları ve Olayın Gelişimi

Sanık Yousif K., olayın sebeplerini anlatarak, "Sürekli silah kullanan biri olduğum için bu olayın yaşandığını ifade ettim. Amacım maktulü korkutmaktı ve Muhammed Günay G. beni kışkırttı," dedi. Alkol veya uyuşturucu etkisinde olmadığını belirten Muhammed Günay G., maktul ile arasında bir tartışma yaşanmadığını öne sürdü.

Fatma Oktugan'dan Duygusal Açıklama

Fatma Oktugan, eşi İbrahim Oktugan'ın 56 yıl boyunca öğrencilerine hizmet ettiğini ve çocukları çok sevdiğini belirterek, sanıktan şikayetçi olduğunu dile getirdi. "O, herkesin hayatına dokunan biriydi," şeklinde ifade etti.

Mahkemenin Verdiği Ara Karar

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yousif K. hakkında, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden doğum raporu gibi belgelerin olup olmadığının sorulmasına karar verdi. Tutuksuz sanıklar için uygulanan "imza atma" yöntemiyle verilen adli kontrol tedbiri de kaldırıldı. Bir sonraki celse, olay anına ilişkin kamera görüntülerinin izlenmesine hükmedildi.

Olayın Arka Planı

Olay, 7 Mayıs 2024'te Alibeyköy Mahallesi'ndeki özel bir okulda gerçekleşti. Yousif K., okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu müdür İbrahim Oktugan'a silahlı saldırıda bulundu. Ağır yaralanan Oktugan, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Yousif K., olay sonrası kaçmış ancak polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı. İddianamede, Yousif K'nin "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme" suçundan 19 yıldan 27 yıla kadar hapsi isteniyor. Diğer sanıklar için de benzer şekilde uzun hapis cezaları talep edilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fidan, Erdoğan ve Miçotakis Görüşmesini Duyurdu
2
Madenciler, 6 Şubat Depremlerinde Hayat Kurtaran Yöntemleriyle Zahmetli Kurtarma Çalışmalarında Ter döktü
3
Iğdır'da Tarihi Eser Kaçakçılığı: Üzerinde 300 Altın Sikke ile Yakalandı
4
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya Sert Tepki
5
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Çarpıcı Açıklama: Trump'ın Gazze Planı Eleştirildi
6
Sakarya ve Çevresinde Kar Yağışı Etkili Oldu
7
ABD Gümrük Muhafaza Dairesinin Gözaltı Merkezleri Kapasitesini Aştı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı