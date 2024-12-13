Eyüpsultan'da Park Halindeki Yolcu Otobüsü Alev Alev Yandı

Eyüpsultan'da Park Halinde Yangın!

Eyüpsultan'da, Sakarya Mahallesi Yıldız Tabya Alibeyköy Caddesi'nde park halindeki 34 HNG 562 plakalı yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangın, kısa süre içinde tüm otobüsü sararak büyük bir hasara yol açtı.

Olayın Gelişimi

Yangının çıkmasının ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürme çalışmalarına hemen başladı.

Yapılan müdahale sonucunda, yangın kontrol altına alınırken, otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayda herhangi bir yaralanmanın olmadığı belirtildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.