Eyüpsultan'da Sağanakta 7 Araçlı Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Kaza ve Müdahale

Eyüpsultan'da sağanak nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza, 02.00 sıralarında TEM Otoyolu Akşemsettin Sapağı Metris yönünde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, sağanak nedeniyle görüşün ve yol tutuşunun azaldığı noktada araçlar birbirine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan kişiler olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Trafik ve Kapatılan Şeritler

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, TEM Otoyolu'nun 2 şeridi trafiğe kapatıldı ve ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Kaza nedeniyle bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu, trafik neredeyse durma noktasına geldi.

Kazaya karışan araçların bir kısmı çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, diğer araçlar kendi imkanlarıyla bölgeden ayrıldı. Araçların uzaklaştırılmasının ardından trafik, polis ekiplerinin nezaretinde normale döndü.

İnceleme Başlatıldı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı ve ekipler olayın nedenlerini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

