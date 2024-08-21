Eyüpsultan'da Taksiciye Saldıran İki Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da Taksiciye Darbe ve Araç Gasbı Olayı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, bir taksicinin darbedilerek aracının gaspedilmesi olayı yaşandı. Olaydan sonra kısa bir süre içerisinde polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

Olayın Detayları

Rami Yeni Mahallesi'nde meydana gelen olayda, taksici H.G., bir yolcu olarak araca binen E.K. ve onun başka bir adreste bekleyen arkadaşı M.A.G. tarafından darbedildi. İki şüpheli, H.G.’yi etkisiz hale getirerek taksiyi çaldı.

Kaza ve Yakalanma

Şüpheliler, çaldıkları taksiyle kısa süre içinde kaza yaptı ve araçtan kaçtı. Polis ekipleri, olay yerine intikal ederek şüphelilerin peşine düştü ve ikisinin de kısa sürede yakalandığını belirledi.

Adli Süreç

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan E.K. (24) ve M.A.G. (24), "kasten yaralama" ve "yağma" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.