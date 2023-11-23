Eyüpsultan'da toprak kayması sonrası 2 binada tahliye

Bir binanın temeli için kazı çalışması yapan işçiler, toprak kaymasıyla karşılaştı. Eyüpsultan'daki arsanın arkasındaki 2 bina, kaymanın etkisiyle risk altına girdi. Binadaki vatandaşlar güvenlik gerekçesiyle dışarı çıkarıldı.

Eyüpsultan'da toprak kayması sonrası 2 binada tahliye
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Eyüpsultan ilçesinde bir binanın temeli için yapılan kazı çalışması sırasında toprak kayması yaşandı. Arsanın arkasında bulunan 2 bina, kaymanın etkisiyle güvenlik nedeniyle tahliye edildi. Bina sakinlerinin bazıları yakınlarının evlerine giderken, bazıları da Eyüpsultan Belediyesi tarafından otellere yerleştirildi.

Toprak Kayması Nasıl Meydana Geldi?

Toprak kaymasının, arsanın arkasında bulunan eski evlerin yıkılması ve kentsel dönüşüm kapsamında yeni bir bina yapılması için temel kazısı yapılması sırasında meydana geldiği öğrenildi. Yağmurun da etkisiyle toprak kayması yaşandığı ve arsanın arkasındaki 2 binanın duvarlarında çatlaklar oluştuğu belirtildi.

Bina Sakinleri Ne Dedi?

Tahliye edilen bina sakinlerinden Onur Can, gece saat 00.00 civarında yağmur nedeniyle toprak kayması olduğunu ve üst katta oturan arkadaşlarının AFAD'ı aradığını söyledi. Belediye ekiplerinin geldiğini ve binada yaşayanları otellere götürdüğünü anlatan Can, "Şu anda binanın sağlam olup olmadığına dair bakıyorlar. Eğer ki sağlamsa içine girip oturacağız" dedi.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Toprağın kaydığı alan ve boşaltılan binaların çevresine güvenlik şeridi çekildi. Olay yerine gelen AFAD, belediye ve zabıta ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu. Toprağın kaydığı alan ve boşaltılan binalar havadan dron ile görüntülendi.

Eyüpsultan'da toprak kayması nerede oldu? Eyüpsultan'da toprak kayması, bir inşaat alanında temel kazısı yapılırken meydana geldi.

 

Eyüpsultan'da toprak kayması ne zaman oldu? Eyüpsultan'da toprak kayması, 24 Ekim 2023 tarihinde gece saat 00.00 civarında oldu.

 

Eyüpsultan'da toprak kayması sonucu kaç bina boşaltıldı? Eyüpsultan'da toprak kayması sonucu arsanın arkasında bulunan 2 bina boşaltıldı.

 

Eyüpsultan'da toprak kayması sonucu yaralanan oldu mu? Eyüpsultan'da toprak kayması sonucu yaralanan olmadığı bildirildi.

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