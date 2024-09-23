Eyüpsultan'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Zanlı Tutuklandı

Eyüpsultan'da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde, narkotik ekiplerinin yürüttüğü bir operasyon sonucunda, iki yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Ortak Çalışma ile Operasyon

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akşemsettin Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri ortak çalışma ile şüpheli bir gecekonduyu göz hapsine aldı. Mahalledeki hareketlilik dikkat çekince, ekipler operasyon kararını aldı.

Gözaltına Alınan Şüpheliler ve Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan operasyon sonucu, M.S.Q. ve H.D. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda:

42 kilo 720 gram uyuşturucu madde

2 sahte pasaport

2 litre aseton

Hassas terazi

3 cep telefonu

6 bin 685 lira nakit para

8 cam tüp

3 mutfak tüpü

3 ocak

2 kazan

ele geçirildi.

Adli Süreç Başlatıldı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu operasyon, bölgedeki uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.