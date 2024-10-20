Eyüpsultan'da Yangın Paniği: 3 Katlı Binanın Çatısında Çıkan Alevler Söndürüldü

Yangın Eyüpsultan'da Meydana Geldi

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının Nedeni Belirsiz

Çatıda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangın anında çevredeki vatandaşlar panik yaşarken, acil durum ekipleri olay yerine hızla sevk edildi.

İtfaiye Müdahalesi ve Sonrası

İtfaiye ekiplerinin büyük çaba göstererek kontrol altına aldığı yangında, çatının kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Eyüpsultan'da, 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.