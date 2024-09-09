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Eyyübiye'de İtfaiye Ekipleri Kedi Yavrularını Kurtardı

Şanlıurfa'da havalandırma boşluğuna düşen iki kedi yavrusu, itfaiye tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 12:59
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 13:04
Eyyübiye'de İtfaiye Ekipleri Kedi Yavrularını Kurtardı

Eyyübiye'de Kedilere Yardım Eli

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, bir evin havalandırma boşluğuna düşen iki kedi yavrusu, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kurtarıldı.

Olayın Gelişimi

Muradiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir yakındaki evin havalandırma boşluğuna düşen yavru kedileri fark eden mahalle sakinleri, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiyenin Başarılı Kurtarma Çalışması

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla havalandırma boşluğuna inerek kedileri bulmayı başardı. Ekipler, yavru kedilere su vererek ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra, onları doğal yaşam alanlarına geri bıraktı.

Hayvanseverlik ve Sorumluluk

Bu olay, hayvanlara karşı duyarlılığın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Yerel halkın hızlı tepkisi ve itfaiyenin profesyonel müdahalesi, kedilerin güvenli bir şekilde kurtarılmasına olanak sağladı.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde bir evin havalandırma boşluğuna düşen 2 kedi yavrusu...

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde bir evin havalandırma boşluğuna düşen 2 kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde bir evin havalandırma boşluğuna düşen 2 kedi yavrusu...

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde bir evin havalandırma boşluğuna düşen 2 kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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